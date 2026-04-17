S&P 500 7,041 ▲0.26 % DOW 48,579 ▲0.24 % NASDAQ 24,103 ▲0.36 % NAFTA 87.81 ▼3.69 % ARI 4,813 ▲0.1 % S&P 500 7,041 ▲0.26 % DOW 48,579 ▲0.24 % NASDAQ 24,103 ▲0.36 % NAFTA 87.81 ▼3.69 % ARI 4,813 ▲0.1 %
EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152
Nottingham Forest, në një gjysmëfinale pas 42 vitesh

· 2 min lexim

Nottingham Forest kalon në gjysmëfinale të Europa League, pasi triumfoi minimalisht 1-0 ndaj Portos në përballjen e dytë çerekfinale. Ndeshja nisi me ritëm të lartë dhe episode të shumta që në minutat e para. Skuadra portugeze mbeti me një lojtar më pak kur në minutën e 8-të arbitri Danny Makkelie, pas rishikimit me VAR, ndëshkoi me karton të kuq Jan Bednarek, duke e detyruar mbrojtësin të largohej para kohe nga fusha.

E favorizuar nga superioriteti numerik, Nottingham shtoi presionin dhe arriti të zhbllokojë rezultatin në minutën e 12-të. Morgan Gibbs-Ëhite provoi nga distanca dhe, falë një devijimi, topi përfundoi në rrjetë, duke mposhtur portierin Diogo Costa për rezultatin 1-0.Vetëm pak minuta më vonë, anglezët ishin pranë dyfishimit.

Në minutën e 15-të, Nicolás Domínguez gjeti hapësirë brenda zonës dhe goditi drejt portës, por tentativa e tij kaloi ngjitur me shtyllën e majtë.Minutat e para të sfidës u karakterizuan nga dominimi i Nottingham Forest dhe vështirësitë e Portos, që pas kartonit të kuq u detyrua të mbrohej dhe të riorganizohej në fushë.

Në pjesën e dytë, Porto u mundua të ndryshonte fatet e takimit, Ëilliam Gomes në minutën e 57’ nuk arriti dot të shënonte, por rasti më i rrezikshëm tek portugezët ishte 6 minuta nga përfundimi i ndeshjes, Kur Varela karikoi të djathtën, por topi përfundoi në traversë.

Nottingam ruajti me fanatizëm avantazhin minimal dhe arrin në gjysmëfinale të një kompeticioni europian, gjë që mungonte prej 42 vitesh. Në këtë fazë do të jetë një derbi anglez, aty ku Nottingham do të luajë ndaj Aston Villës, për një biletë për në finalen e madhe të Stambollit.

