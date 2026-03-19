19 Mar 2026
Hetimet për abuzime me fondet IPARD 2, ish-ministrja Frida Krifca dëshmon në SPAK ‘Nuk e di si ju mban toka’/ Rozana Radi shpërthen pas lajmit të rremë për vdekjen e saj Paketa e Maleve, miratohen zonat prioritare në 9 bashki Shtyhet seanca për dosjen “ARRSH” Lajm shumë i keq për Kosovën, Leon Avdullahu mungon ndaj Sllovakisë
'Nuk e di si ju mban toka'/ Rozana Radi shpërthen pas lajmit të rremë për vdekjen e saj

Së fundmi, në rrjetet sociale ka qarkulluar një lajm i pavërtetë që pretendonte se këngëtarja dhe moderatorja Rozana Radi kishte humbur jetën. Postimi, i modifikuar për t’u dukur si një njoftim nga një faqe e njohur, shkaktoi konfuzion dhe shqetësim të menjëhershëm te ndjekësit e saj dhe publiku.

Përballë kësaj situate, Rozana reagoi shpejt përmes llogarisë së saj në Instagram, duke përgënjeshtruar lajmin.

Ajo publikoi pamjet e postimit të rremë në “InstaStory” pak orë më parë dhe u shpreh me ironi për veprimet e portaleve online, duke vënë në dukje gjithashtu se disa faqe janë në gjendje të bëjnë çdo gjë për klikime.

Këngëtarja gjithashtu u ndal tek pasojat reale që lajmet e tilla mund të kenë për të afërmit dhe familjarët e saj. “Imagjino të isha diku ku të mos kisha valë. Do ishin çmendur familjarët. Nuk e di si ju mban toka,” shkroi ajo, duke reflektuar shqetësimin e madh që lajmet e rreme mund të shkaktojnë.

 

