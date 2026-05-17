EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Sporti

Nuk është i duhuri për Flick, Barcelona heq dorë nga Bastoni

· 1 min lexim

Alessandro Bastoni te Barcelona? Sipas mediave spanjolle, ka një pengesë të rëndësishme. Hansi Flick nuk është i bindur se mbrojtësi i Interit është zgjedhja ideale për ekipin e tij, si taktikisht ashtu edhe financiarisht.

Ky vendim do ta kishte habitur edhe drejtorin sportiv Deco, i cili ka punuar prej muajsh për të sjellë Bastonin te klubi blaugrana pavarësisht rezistencës së Oaktree ndaj çmimit (duke kërkuar 60 milionë euro plus bonuse, ofertë 50 milionë euro).

Sipas Sport, Barça do të marrë një vendim deri në fund të muajit, por ndërkohë po punon për alternativa si Cristian Romero i Tottenham.

