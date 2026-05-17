☁️
Tiranë 16°C · Vranët 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
₿ CRYPTO
BTC $78,115 ▼ -0.05% ETH $2,188 ▲ +0.55% XRP $1.4179 ▲ +0.66% SOL $86.8300 ▲ +0.68%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Breaking
LSDM: OBRM-PDUKM po e bllokon të ardhmen evropiane të vendit Nuk është i duhuri për Flick, Barcelona heq dorë nga Bastoni Aksident në Elbasan, makina del nga rruga dhe përfundon në kanal Nesër nis “Turi Çiklistik i Shqipërisë 2026”, rrugët që bllokohen në Tiranë Rrëshqitje dherash në aksin Gramsh–Kukur, kamioni me mallra rrezikon të bjerë në humnerë
Menu
Politika

Opozita bashkoi votat për rezolutën e BE, Rama: E kuptuan që procesi është i pandalshëm

· 1 min lexim

Kryeministri Edi Rama tha se u befasua nga bashkimi i opozitës me mazhorancën për votimin në Kuvend të rezolutës së lidhur me anëtarësimin e vendit në Bashkimin Europian.

Në podcastin e tij “Flasim”, Rama u shpreh se me pjesëmarrjen në votimin e rezolutës, opozita pranoi në mënyrë indirekte se nuk ka asnjë bllokim të negociatave me BE-në.

“Më vjen mirë që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte më shumë kur bëhet fjalë për anëtarësimin në BE, por edhe një herë ka vlerën e vet. E kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm dhe bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston, që së shpejti do të vijë edhe lajmi i mirë në kalimin në hapin tjetër të procesit e do të nisë puna e mbylljes së kapitujve. Bashkimi është i mirëseardhur”, tha ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë