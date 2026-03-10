Pa dëborë, pa sezon skish: Janari më i ngrohtë në Grenlandë mbyll resortin e Nuuk-ut
Frika për ndryshimet klimatike po shtohet në Nuuk, pasi temperaturat dimërore kanë arritur nivele rekord.
Nuuk, Grenlandë – Motorri i dëborës ngjitet me shpejtësi përgjatë kabllove të teleferikut të skive. Por vetë teleferiku nuk është në funksion.
Papritur, drejtuesi dhe menaxheri i teleferikut, Qulu Heilmann, ndalon dhe ecën drejt shkëmbinjve të zhveshur në malin jashtë Nuuk-ut, kryeqytetit të Grenlandës.
“E shihni – këtu duhet të kishte dëborë. Njerëzit duhet të bënin ski këtu,” tha ai, duke treguar shpatin shkëmbor pranë aeroportit të qytetit.
Ai punon këtu prej 25 vitesh.
Por këtë vit ai përjetoi diçka të pazakontë. Teleferiku dhe pistat e skive nuk u hapën kurrë. Thjesht nuk ka pasur mjaftueshëm dëborë.
“Nuk kam parë kurrë diçka të tillë. Nuk ka ndodhur kurrë më parë,” tha ai.
Janari më i ngrohtë në historinë e Grenlandës
Sezoni i dështuar i skive vjen pasi bregu perëndimor i Grenlandës regjistroi janarin më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, sipas Institutit Meteorologjik Danez (DMI).
Sipas DMI-së, temperatura mesatare në Nuuk në janar ishte 0.1 gradë Celsius (32.2°F) – një rekord i ri. Kjo është 7.8°C më e ngrohtë se mesatarja normale e janarit për periudhën 1991-2020. Temperatura më e lartë në Nuuk këtë janar arriti 11.3°C (52.3°F).
Një ditë normale janari në Nuuk është zakonisht rreth minus 11°C, jo plus 11°C.
I njëjti model temperaturash u shtri përgjatë më shumë se 2,000 kilometrave të bregut perëndimor, ku disa qytete regjistruan mesatare mujore jashtëzakonisht të larta.
Klimatologia e DMI-së, Caroline Drost Jensen, tha për Al Jazeera se edhe pse periudha të buta dimërore ndodhin në Grenlandë, ajo që ra në sy këtë vit ishte numri i madh i rekordeve.
“Duhet të them se u habita,” tha ajo. “Nuk kam parë kurrë kaq shumë rekorde njëherësh. Ishte vërtet befasuese, shumë, shumë e dukshme.”
Ajo shpjegoi se një rrymë ajrore në lartësi (jet stream) që drejtoi ajër të butë drejt veriut, drejt Grenlandës, ishte shkaku i menjëhershëm i temperaturave të larta të janarit.
Por ajo shtoi se ngrohja e përgjithshme e klimës, e shkaktuar nga aktiviteti njerëzor, e rrit edhe më shumë temperaturën mbi këto modele të motit.
Malene Jensen, që jeton në qendër të Nuuk-ut, tha se edhe ajo e ka vënë re ndryshimin.
“Ka qenë një dimër i çuditshëm,” tha ajo.
Arktiku po ngrohet më shpejt
Shkencëtarët prej kohësh kanë paralajmëruar se Arktiku nuk ngrohet me të njëjtin ritëm si pjesa tjetër e planetit.
Studimet e viteve të fundit tregojnë se Arktiku po ngrohet tre deri në katër herë më shpejt se mesatarja globale. Kjo ndodh për shkak të proceseve të vetë-përforcimit, si humbja e borës dhe akullit reflektues, që zbulojnë sipërfaqe më të errëta të detit dhe tokës, të cilat thithin më shumë nxehtësi.
Në shpatin e mbyllur të skive, Heilmann thotë se e ka vënë re këtë ngrohje në kryeqytetin e Grenlandës gjatë dy dekadave të fundit. Ai vendosi të aplikojë te qeveria lokale për pajisje që prodhojnë borë artificiale.
“Ne kurrë nuk menduam se do të ishte e nevojshme. Por tani është dëshira jonë më e madhe. Është e domosdoshme nëse duam ta mbajmë teleferikun hapur në fillim dhe fund të sezonit. Dhe këtë vit ndoshta do të na kishte dhënë shumë ditë skish,” tha Heilmann.
Normalisht sezoni hapet në dhjetor dhe përfundon në prill. Për një kodër të vogël skish që varet nga reshjet natyrore të dëborës dhe nuk ka sistem për borë artificiale, një dimër si ky është shkatërrues.
“Na mungon të paktën një metër dëborë,” thotë Heilmann, duke qëndruar mbi shkëmbinjtë e zhveshur në mes të malit.
“Ky vit ka qenë i frikshëm”
Historia e klimës lidhet edhe me politikën, sepse më pak akull ndryshon gradualisht mënyrën e aksesit në rajon.
Një sezon më i gjatë pa akull mund të bëjë që rrugët detare të Arktikut të bëhen më të përdorshme dhe të zgjerojë mundësitë për aktivitet në tokë, përfshirë kërkime për minerale strategjike, si elementet e rralla të tokës.
Kjo është një nga arsyet pse Grenlanda ka marrë më shumë vëmendje nga Uashingtoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka këmbëngulur për kontroll amerikan mbi Grenlandën, duke thënë disa herë se dëshiron që ishulli të bëhet territor i SHBA-së.
Studiuesi i lartë në Institutin Danez për Studime Ndërkombëtare, Ulrik Pram Gad, thotë se shkrirja e akullit nuk krijon “shqetësime të menjëhershme” në Uashington, por ndryshon hartën në planin afatgjatë.
Sipas tij, brenda dy, tre ose katër dekadave, mund të mos ketë më pothuajse fare akull detar polar, duke hapur një “hapësirë të re detare” që SHBA do të dëshirojë ta monitorojë.
Por në shpatin e Nuuk-ut, Heilmann nuk flet për hapësira detare. Ai flet për diçka shumë më të thjeshtë: nëse do të ketë mjaftueshëm dëborë apo jo.
Kohët e fundit duket se i ftohti është kthyer në Grenlandë. Por ende nuk ka asnjë shenjë dëbore.
Teksa kthen motorin e dëborës drejt stacionit bazë, Heilmann rikthehet te një pyetje që shumë njerëz në Grenlandë po e bëjnë.
“Ky vit ka qenë i frikshëm. Nëse shohim nga e ardhmja – si do të duket, le të themi, pas 20 apo 30 vitesh?”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.