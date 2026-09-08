☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 08 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 93.10 ▲1.77%
ARI 4,441 ▼0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $78,465 ▼ -1.43% ETH $2,476 ▼ -1.17% XRP $1.4001 ▼ -0.82% SOL $103.3200 ▼ -2.34%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 93.10 ▲1.77 % ARI 4,441 ▼0.8 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 93.10 ▲1.77 % ARI 4,441 ▼0.8 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
08 Sep 2026
Breaking
Ndalohen 11 shoferë për vozitje të pakujdesshme, 10 ishin pa patentë shoferë B/R 99: Renditja e 99 skuadrave më të shkëlqyera sportive të të gjitha kohërave Derrick Henry i Ravens: I lodhur të shikoj Super Bowlin nga divani Pamela Anderson rrëfen momentin tronditës: “Më thanë se kisha vetëm 10 vite jetë” OBSH jep alarmin: Duhani ul ndjeshëm shanset për shtatzëni
Menu
Kronika

Pagat e gushtit të bllokuara/ Prokurorët bëhen bashkë: Çështja do të ndiqet me instrumente ligjore

· 2 min lexim
Pagat e

Pas mbledhjes urgjente të zhvilluar në Prokurorinë e Përgjithshme për situatën e krijuar nga bllokimi i pagave në sistemin e drejtësisë, është bërë publik edhe qëndrimi zyrtar i institucioneve dhe përfaqësuesve të pranishëm.

Mbledhja u thirr nga Prokurori i Përgjithshëm dhe në të morën pjesë drejtues të prokurorive, përfaqësues të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Shoqatës së Prokurorëve.

Në fokus të diskutimeve ishte situata e krijuar pas bllokimit të ekzekutimit të pagesave për pagat e muajit gusht 2026 për magjistratët dhe punonjësit e administratës së sistemit të drejtësisë.

Sipas njoftimit të Prokurorisë së Përgjithshme, gjatë takimit u analizua situata dhe u diskutua nevoja për garantimin e zbatimit të kuadrit ligjor dhe financiar që rregullon pagat e magjistratëve, si dhe për sigurimin e funksionimit normal të institucioneve të drejtësisë.

Pjesëmarrësit kanë vlerësuar se ngërçi kërkon një zgjidhje të shpejtë, të qartë dhe në përputhje me ligjin, duke respektuar standardin kushtetues të përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese.

Në të njëjtën kohë, është theksuar nevoja për të garantuar vijimësinë normale të institucioneve dhe respektimin e të drejtave të magjistratëve dhe punonjësve të administratës.

Në përfundim të mbledhjes, palët kanë rënë dakord që çështja të vijojë të trajtohet përmes instrumenteve ligjore, me synim garantimin e pavarësisë, funksionimit normal dhe qëndrueshmërisë së sistemit të drejtësisë.

Qëndrimi vjen në një kohë kur bllokimi i pagave të muajit gusht ka krijuar një situatë të pazakontë për magjistratët dhe administratën e institucioneve të drejtësisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu