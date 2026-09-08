Rregullorja e GJKKO, Dhoma e Avokatisë merr vendim drastik: Bojkotojmë pa afat seancat gjyqësore!
Dhoma Kombëtare e Avokatisë vendosi këtë të martë bojkotin e seancave gjyqësore nga data e sotme, deri në pezullimin e rregullores së Gjykatës së Posaçme, që ndalon përdorimin e celularit.
Bojkoti, sipas tyre, nuk do zbatohet vetëm për masat e sigurisë.
Dhoma e Avokatisë kërkoi pezullimin e menjëhershëm të rregullores dhe rishikimin e saj në tërësi.
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka miratuar një rregullore të re, e cila përcakton një sërë rregullash për hyrjen në godinë, ndjekjen e seancave gjyqësore dhe aktivitetin e medias.
Kjo praktikë është kundërshtuar nga palët e prekura nga këto masa kufizuese, ndaj kanë kërkuar rishikimin e saj.
Lajmi është në përditësim….
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.