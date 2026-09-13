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Politika

Pagat e magjistratëve, Rama: Shqipëria renditet e para për pagën e gjyqtarëve fillestarë

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Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish mbi pagat e gjyqtarëve, duke publikuar në rrjetin social X një tabelë që krahason pagat mujore të gjyqtarëve fillestarë në Shqipëri me ato në vende të tjera të rajonit.

Në postimin e tij, Rama shkruan:

“Një gjykatës fillestar sot në Shqipëri merr 500 Euro pagë më të lartë se sa kolegu në Greqi dhe me vendimin e marrë vetë Zot vetë Shkop, paga duhet të rritet 2000 Euro më shumë në muaj se sa kolegu grek dhe 3000 Euro më shumë se sa kolegu në Malin e Zi…”

Një gjykatës fillestar sot në Shqipëri merr 500 Euro pagë më të lartë se sa kolegu në Greqi dhe me vendimin e marrë vetë Zot vetë Shkop, paga duhet të rritet 2000 Euro më shumë në muaj se sa kolegu grek dhe 3000 Euro më shumë se sa kolegu në Malin e Zi… https://t.co/WjIDLYJ88V

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