Paketa e Maleve po tjetërson pronat në Sarandë, Ervin Demo i përgjigjet akuzave
Këtë të enjte, pas mbledhjes së qeverisë, për gazetarët ka folur edhe Ministri i Shtetit dhe Pushtetit Vendor, Ervin Demo.Demo është pyetur nga gazetarët për disa deklarata lidhur me Paketën e Maleve, mbi të cilat janë hedhur akuza nga deputetja demokrate Ina Zhupa, se sipas saj kjo paketë po përdoret për tjetërsimin e pronave.
Pyetje: Zoti ministër, do të ndalesha te kjo e fundit, tek Paketa e Maleve, pasi ka pasur një akuzë së fundmi nga deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa lidhur me strategjinë apo Paketën e Maleve në Sarandë, pasi sipas saj Saranda është qytet bregdetar dhe nuk mund të gjejë përdorim Paketa e Maleve apo kjo strategji, pasi edhe në këtë rast po përdoret, sipas saj, për tjetërsimin dhe privatizimin e tokave shtetërore, pra grabitjen e tyre nga ana e klientëve të qeverisë.
Demo: Në fakt kam dëgjuar akuza të ndryshme, duke filluar që nga tjetërsimi i pronave e të tjera me radhë. Unë do doja të nënvizoja përsëri faktin: Paketa e Maleve është një mundësi përsa i përket zhvillimit ekonomik lokal, sidomos atij rural. Nuk bëhet fjalë për zonat urbane. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të kuptohet se nuk përfshihen në asnjë rast prona të cilat janë në pronësi private individuale; kjo përjashton këtë lloj rreziku.
Dhe aq më tepër që dy kategoritë të cilat mund të përfitojnë nëpërmjet Paketës së Maleve janë të përkufizuara saktësisht edhe në ligjin për këtë iniciativë, që ka të bëjë me kategoritë e atyre që kanë përdorur një pronë për më shumë se 10 vjet, apo ata që kanë një marrëdhënie me pronën historike të pronësisë, edhe me paraardhësit e tyre.
Prandaj unë besoj shumë që sidomos roli që bashkitë luajnë në territor duhet të kuptohet se ky është një proces dhe një mjet, në fakt, zhvillimi që i është dhënë bashkive për ta përdorur. Jam i bindur që bashkë do të ndjekin të gjitha hapat për të garantuar që ne të kemi rastet e trajtuara ashtu siç ligji parashikon dhe mbi të gjitha për të garantuar zhvillimin ekonomik rural. Faleminderit.
