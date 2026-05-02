EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,144 ▲ +0.57% ETH $2,302 ▲ +0.25% XRP $1.3850 ▲ +0.26% SOL $83.8400 ▼ -0.5%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
Paralajmëron SHBA: Anijet që paguajnë për të kaluar Ngushticën e Hormuzit do të përballen me sanksione

· 2 min lexim

Departamenti i Thesarit i SHBA-së lëshoi ​​ një njoftim ku thuhej se kompanitë e transportit detar mund të përballen me sanksione nëse zgjedhin të

Departamenti i Thesarit i SHBA-së lëshoi ​​ një njoftim ku thuhej se kompanitë e transportit detar mund të përballen me sanksione nëse zgjedhin të paguajnë taksa për të kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit.

Njoftimi, i publikuar përmes Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja të Departamentit, i karakterizon pagesat e taksave si një formë të angazhimit në transaksione me regjimin iranian dhe Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, të cilat janë të dyja të sanksionuara nga SHBA-ja. Njoftimi paralajmëron se transaksionet për të kaluar nëpër rrugën ujore mund t’i nënshtrojnë edhe kompanitë dhe individët ndaj sanksioneve.

“OFAC po lëshon këtë alarm për të paralajmëruar personat amerikanë dhe jo-amerikanë rreth rreziqeve të sanksioneve për kryerjen e këtyre pagesave ndaj regjimit iranian, ose kërkimin e garancive nga ai, për kalim të sigurt. Këto rreziqe ekzistojnë pavarësisht nga metoda e pagesës”, thuhet në deklaratë.

Përpara se të fillonte lufta me Iranin në fund të shkurtit, rreth 3,000 anije kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit gjatë një muaji tipik, sipas Lloyd’s List Intelligence. Trafiku që atëherë është zvogëluar në një nivel të ulët, me vetëm 154 anije të regjistruara që kanë kaluar gjatë gjithë muajit mars, sipas të dhënave të Kpler.

