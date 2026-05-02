Paralajmëron SHBA: Anijet që paguajnë për të kaluar Ngushticën e Hormuzit do të përballen me sanksione
Departamenti i Thesarit i SHBA-së lëshoi një njoftim ku thuhej se kompanitë e transportit detar mund të përballen me sanksione nëse zgjedhin të paguajnë taksa për të kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Njoftimi, i publikuar përmes Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja të Departamentit, i karakterizon pagesat e taksave si një formë të angazhimit në transaksione me regjimin iranian dhe Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, të cilat janë të dyja të sanksionuara nga SHBA-ja. Njoftimi paralajmëron se transaksionet për të kaluar nëpër rrugën ujore mund t’i nënshtrojnë edhe kompanitë dhe individët ndaj sanksioneve.
“OFAC po lëshon këtë alarm për të paralajmëruar personat amerikanë dhe jo-amerikanë rreth rreziqeve të sanksioneve për kryerjen e këtyre pagesave ndaj regjimit iranian, ose kërkimin e garancive nga ai, për kalim të sigurt. Këto rreziqe ekzistojnë pavarësisht nga metoda e pagesës”, thuhet në deklaratë.
Përpara se të fillonte lufta me Iranin në fund të shkurtit, rreth 3,000 anije kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit gjatë një muaji tipik, sipas Lloyd’s List Intelligence. Trafiku që atëherë është zvogëluar në një nivel të ulët, me vetëm 154 anije të regjistruara që kanë kaluar gjatë gjithë muajit mars, sipas të dhënave të Kpler.
