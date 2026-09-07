Parashikime të guximshme për sezonin 2026: Bowers drejt rekordeve, garë për triplekronën e pasimeve
Një grup analistësh ofron parashikime të guximshme për sezonin 2026, duke përfshirë pritshmëri për rekorde individuale, performanca që mund të ndryshojnë hierarkitë e skuadrave dhe ndryshime të papritura në pozicionin e kuarterbekut.
Siç raporton nfl, disa nga parashikimet kryesore përfshijnë që Brock Bowers të kryesojë në numrin e pritjeve dhe madje të thyejë rekordin sezonal për pritje, Ladd McConkey të fitojë triplekronën e pritsave (pritjet, jardat dhe touchdown-et), Ja’Marr Chase të tejkalojë 2,000 jardat si prijësi i një sulmi ajror të fuqishëm, dhe Jonathan Taylor të arrijë 2,000 jardat të vrapit. Po ashtu, është parashikuar që Caleb Williams të fitojë trofeun e MVP-t të sezonit në divizionin verior, se Jack Strand do të marrë role titullare te Falcons gjatë kampanjës, dhe se Justin Herbert do të shënojë një tjetër sezon me mbi 5,000 jardë pasime. Analistët përmendin edhe mundësinë që një skuadër të vendosë rekordin e pikëve të shënuara për sezonin dhe se disa skuadra mund të pësonin ndryshime të rëndësishme në kuarterbekë gjatë sezonit.
Brock Bowers përmendet si kandidati më i dukshëm për të dominuar listën e pritjeve; rekord aktual për pritjet në një sezon mbahet nga Michael Thomas me 149, ndërsa Bowers ka vendosur rekord rookie me 112 pritje. Me Kirk Cousins dhe Fernando Mendoza në repartin e pasimit dhe pa rivalitet të lartë volumesh midis gjeratësve të jashtëm, pritet që Bowers të marrë një pjesë të konsiderueshme të targeteve. Për Ladd McConkey, skemat e sulmit dhe shpejtësia e tij tre-nivelore mund ta vendosin në krye të statistikat e pritjeve, jardave dhe touchdown-eve, ndërsa te Cincinnati, nëse Joe Burrow qëndron i shëndetshëm, Ja’Marr Chase paraqitet si kandidati për një sezon rekord të jardave pritur.
Sipas nfl, këto janë parashikime nga analistët dhe duhet konsideruar si supozime të guximshme që do të verifikohen vetëm në fushë gjatë sezonit. Në fund, sezonet e ardhshme shpesh rezervojnë surpriza, por këto projeksione ofrojnë një kornizë për pritshmëritë kryesore para nisjes së kampionatit.
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