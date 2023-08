Pasuria e mahnitshme e familjes mbretërore britanike

Katharine, Dukesha e Kentit – 10 milionë dollarë

Katharine do të preferonte shumë një jetë “në hije”, por ajo është e martuar me Princin Eduard, pra fatkeqësisht nuk ka qenë një opsion për të. Të kesh 10 milionë dollarë në llogarinë bankare mbase mund të kompensojë atë shqetësim.

Lady Amelia Windsor – 1 milion dollarë

Kjo mbretërore është paksa ndryshe, pasi ajo e mori pasurinë e saj nga karriera e modelingut dhe në fakt ka marrë shumë pak para nga statusi i saj si pjesë e Familjes Mbretërore. Ajo tashmë ka qenë në gjendje të modelojë për marka të tilla si Dolce & Gabbana, kështu që padyshim që po bën bujë në botën e modës. Lady Amelia është vetëm në të njëzetat e saj, kështu që ajo ka ende shumë kohë për të arritur pasurinë e anëtarëve të tjerë të familjes së saj!

Princesha Margaret, Kontesha e Snowdon – 25 milionë dollarë

Tashmë kanë kaluar dy dekada që kur Princesha Margaret ndërroi jetë. Ajo njihej si vajza e festës së familjes mbretërore, por me një llogari bankare të tillë mund të festosh sa të duash.

Diana, Princesha e Uellsit – 55 milionë dollarë

Një nga anëtarët e parë mbretërorë që injoroi në mënyrë aktive detyrat e saj mbretërore dhe u përqendrua në ndërtimin e familjes së saj në vend të kësaj, Diana mori një çek prej mbi 20 milionë dollarësh pas shkëputjes nga Familja Mbretërore.

Princi Andrew, Duka i Jorkut – 82 milionë dollarë

Princi Andrew është kreu i një perandorie biznesi shumë të suksesshme dhe në thelb ka krijuar pjesën më të madhe të pasurisë së tij përmes mendjemprehtësisë së tij të biznesit në vend të pagës mbretërore që marrin të gjithë anëtarët e familjes për të kryer detyrat e tyre. Megjithatë, Princi Andrew do të preferonte një jetë jashtë vëmendjes.

Mbretëresha Elizabeth – 550 milionë dollarë

Ky është sigurisht një numër i madh, apo jo? Natyrisht, nëse jeni ulur në fronin e një prej vendeve më të fuqishme në botë për 6 dekada, do të grumbulloni një lloj pasurie. Të mos harrojmë vetëm Kalaja Balmoral vlen rreth 140 milionë dollarë. Do të jetë e vështirë për brezat e ardhshëm të monarkëve të përpiqen të përputhen me atë që bëri Mbretëresha Elizabeth në rolin e saj dhe për vendin e saj, kjo është e sigurt.

Princi Harry, Duka i Sussex dhe Meghan Markle, Dukesha e Sussex – 30 milion dollarë

Pavarësisht se janë larguar në mënyrë aktive nga Familja Mbretërore, Harry dhe Meghan kanë ende akses në një sasi të mirë pasurie që ata mund ta përqendrojnë ose në familjen e tyre ose në shkatërrimin e familjes së tyre.