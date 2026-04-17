PD ka njoftuar 3 orë protestë, policia zbret në terren 1500 efektivë
PD do të organizojë një protestë të lajmëruar në orën 19:00 në Bulevardin para Kryeministrisë, e cila sipas njoftimit nga selia blu, do të zgjasë 3 orë.
Përgjatë 3 orëve të tubimit të demokratëve, policia e shtetit ka angazhuar në terren 1500 efektivë policie, përgjegjës për garantimin e sigurisë përgjatë 3 orëve të protestës.
Po ashtu, edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ndodhet në terren për të vëzhguar nga afër situatën para protestës.
Policia e Shtetit i ka bërë thirrje të veçantë organizatorëve të protestës, të cilëve u kanë kërkuar që të distancohen nga aktet që cenojnë rendin dhe sigurinë.
Nga pamjet e sigurura shihet se përveçse qarkullimi në Bulevardin i cili është bllokuar, është vendosur gardhi metalik dhe podiumi.
Prej orës 15:00 të ditës së sotme, rrugët rreth Kryeministrisë do të jenë të bllokuara për shkak të protestës.
Akset në të cilat ndalohet qarkullimi i mjeteve janë:
-Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
-Rruga “Ukraina e Lirë”,
-Rruga “Papa Gjon Pali II”,
-Rruga “Ismail Qemali”.
Nga ora 23:45 së enjtes është bllokuar lëvizja dhe penguar parkimi i automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga “Ura e Dajtit” deri në rrugën “Ismail Qemali.”
