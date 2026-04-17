17 April 2026
S&P 500 7,146 ▲1.49%
DOW 49,707 ▲2.32%
NASDAQ 24,511 ▲1.7%
NAFTA 81.54 ▼10.56%
ARI 4,894 ▲1.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,060 ▲ +5.01% ETH $2,460 ▲ +5.94% XRP $1.4945 ▲ +5.01% SOL $90.2000 ▲ +4.53%
17 Apr 2026
Breaking
Menu
Politika

PD ka njoftuar 3 orë protestë, policia zbret në terren 1500 efektivë

· 2 min lexim

PD do të organizojë një protestë të lajmëruar në orën 19:00 në Bulevardin para Kryeministrisë, e cila sipas njoftimit nga selia blu, do të zgjasë 3 orë.

Përgjatë 3 orëve të tubimit të demokratëve, policia e shtetit ka angazhuar në terren 1500 efektivë policie, përgjegjës për garantimin e sigurisë përgjatë 3 orëve të protestës.

Po ashtu, edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ndodhet në terren për të vëzhguar nga afër situatën para protestës.

Policia e Shtetit i ka bërë thirrje të veçantë organizatorëve të protestës, të cilëve u kanë kërkuar që të distancohen nga aktet që cenojnë rendin dhe sigurinë.

Nga pamjet e sigurura shihet se përveçse qarkullimi në Bulevardin i cili është bllokuar, është vendosur gardhi metalik dhe podiumi.

Prej orës 15:00 të ditës së sotme, rrugët rreth Kryeministrisë do të jenë të bllokuara për shkak të protestës.

Akset në të cilat ndalohet qarkullimi i mjeteve janë:

-Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”

-Rruga “Ukraina e Lirë”,

-Rruga “Papa Gjon Pali II”,

-Rruga “Ismail Qemali”.

Nga ora 23:45 së enjtes është bllokuar lëvizja dhe penguar parkimi i automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga “Ura e Dajtit” deri në rrugën “Ismail Qemali.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu