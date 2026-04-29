PD mbledh Kuvendin Kombëtar më 30 maj, zgjedhja e Këshillit të ri Kombëtar dhe ndryshimet statutore në fokus
Partia Demokratike ka zyrtarizuar thirrjen e Kuvendit Kombëtar, i cili do të zhvillojë punimet më 30 maj 2026, në orën 11:00. Ky vendim, i marrë në mbështetje të Statutit të partisë, shënon një moment kyç për riorganizimin e brendshëm dhe përcaktimin e strategjisë opozitare përballë zhvillimeve aktuale politike në vend.
Sipas rendit të ditës të bërë publik, Kuvendi do të shërbejë si një platformë për diskutime të rëndësishme mbi situatën politike, sfidat që lidhen me integrimin evropian të Shqipërisë, si dhe mbrojtjen e parimeve të demokracisë dhe shtetit ligjor.
Ndryshimet statutore dhe vijimi i aksionit
Një nga pikat më të rëndësishme të këtij takimi pritet të jetë prezantimi i ndryshimeve statutore. Grupet e punës kanë përgatitur propozime që synojnë riformatimin e rregullave të brendshme, me qëllim rritjen e efikasitetit të strukturave drejtuese.
Në dokumentin e vendimit thuhet:
“ Në fokus do të jetë edhe përcaktimi i vijës së aksionit politik të PD-së, ndërsa pritet prezantimi i ndryshimeve statutore nga grupet e punës përkatëse.”
Në agjendë përfshihet edhe platforma për digjitalizimin dhe modernizimin e partisë, si dhe organizimi i strukturave të saj në diasporë.
Zgjedhja e Këshillit të ri Kombëtar
Moment i rëndësishëm i mbledhjes së 30 majit do të jetë procesi i votimit. Delegatët e Kuvendit do të zgjedhin anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar, organit më të lartë drejtues mes dy kuvendeve. Ky proces vlerësohet i rëndësishëm për përbërjen e ekipit që do të udhëheqë forcën kryesore opozitare drejt sfidave të ardhshme elektorale.
Mbledhja e Kuvendit Kombëtar pritet të mbledhë qindra delegatë nga e gjithë Shqipëria.
