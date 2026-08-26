Tiranë 27°C · Pjesërisht vranët 26 August 2026
S&P 500 7,677 ▲0.32%
DOW 53,577 ▲0.3%
NASDAQ 26,151 ▲0.66%
NAFTA 80.73 ▼1.98%
ARI 4,685 ▼0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,956 ▼ -1.93% ETH $2,461 ▼ -1.69% XRP $1.4374 ▼ -4.61% SOL $96.7600 ▼ -4.29%
S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.73 ▼1.98 % ARI 4,685 ▼0.2 % S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.73 ▼1.98 % ARI 4,685 ▼0.2 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 26.8.2026 ”TTW’:’Shqipëria kthehet në magnet për turistët dhe investitorët e pasurive të paluajtshme Play-off Champions/ Përralla e Sabah, klubi azer i themeluar 9 vite më parë shkon në grupe Pas porosive në Pogradec, Rama mbledh sërish ministrat dhe drejtuesit politikë “Independent” rendit Bjeshkët e Nemuna ndër destinacionet më të mira malore në Evropë për një arratisje verore
Menu
Kosova

​PDK sërish para Qeverisë, kërkojnë konstituimin e Kuvendit

· 1 min lexim

Partia Demokratike e Kosovës po qëndron sërish sot para Qeverisë së Kosovës, prej nga po kërkojnë nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti, të shkojë në Kuvend dhe të vazhdojë procesi i konstituimit të tij.

PDK këtë herë para Qeverisë janë bashkë me asamblistë, drejtorë e aktivistë nga komuna e Mitrovicës.

Deputetët e PDK-së prej disa ditësh po qëndrojnë për disa orë në hyrje të objektit të Qeverisë duke kundërshtuar vazhdimin e ushtrimit të detyrës nga Kurti dhe duke kërkuar funksionalizimin e institucioneve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu