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26 Aug 2026
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MLS

Monterrey mposht Chicago Fire 2-1 dhe kualifikohet në gjysmëfinalet e Leagues Cup

· 2 min lexim

CF Monterrey eliminoi Chicago Fire me rezultat 2-1 në çerekfinalet e Leagues Cup, në ndeshjen e zhvilluar të martën mbrëma në SeatGeek Stadium. Goli vendimtar erdhi në minutën e 83-të, kur Orbelín Pineda shënoi me një vole të mrekullueshme që i dha fitoren skuadrës mexikane.

Sipas mlssoccer, Monterrey kaloi në avantazh në fund të pjesës së parë përmes një goli me kokë të Víctor Guzmán (45+4′). Para kësaj, portieri i Chicago, Chris Brady, bëri faull ndaj ish-sulmuesit të Fire, Hugo Cuypers, brenda zonës, por Lucas Ocampos dështoi penalltinë duke goditur shtyllën. Philip Zinckernagel barazoi për Chicago në minutën e 59-të, ndërsa më pas Pineda vendosi ndeshjen me atë vole të jashtëzakonshme në minutën e 83-të.

Me këtë humbje, Chicago Fire eliminohet nga Leagues Cup 2026 dhe mbyll rrugëtimin në kompeticionin e këtij viti, ndërsa Monterrey avancon në fazën tjetër të turneut dhe vazhdon përgatitjet për sfidat e ardhshme mes kampionateve.

Sipas mlssoccer, fitimi e çon Monterrey në gjysmëfinale, ku do të përballet me fituesin e çiftit Columbus Crew–Club América në raundin tjetër të këtij turneu.

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