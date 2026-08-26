Mot me diell dhe vranët, mundësi për reshje lokale shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të çrregullta.
IHK njofton se po ashtu se do të ketë reshje lokale, kryesisht shi.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 17 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 29 deri në 33 gradë.
Erë do të ketë nga veriperëndimi 1–8 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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