Merrill Kelly akuzon trajnerin e bazës së tretë të Cubs për vjedhje sinjalesh pas humbjes së Diamondbacks
Pas humbjes 7-0 të Arizona Diamondbacks ndaj Chicago Cubs, startuesi Merrill Kelly pati një përplasje në fushë me trajnerin e bazës së tretë të Cubs, Quintin Berry, të cilin e akuzoi se po vidhte sinjalet dhe ia përcillte ato goditësve të kundërshtarit.
Siç raporton Bleacher Report, Kelly tha se vjedhja e sinjaleve ekziston prej vitesh në bejsboll, por e konsideron të papranueshme kur buron nga një trajner. Ai vuri në dukje se është një gjë e ndryshme nëse një lojtar në bazë vëren diçka në dorën e hedhësit ose në sjelljen e kapësit, por t’i marrë sinjalet nga jashtë vijave e sheh si nivel amatori dhe tha se kjo duhet të mbetet midis lojtarëve.
Në ndeshjen e fundit Kelly lejonte tri runs të fituara në 5.2 innings. Ai ka bilancin 8-12 dhe një ERA karriere më të lartë, 5.35, pasi ka pranuar gjithsej 15 runs në tre startet e fundit. Përdoruesi përmendi se duhet të ndryshojë mënyrën e tij për të mos ia dhënë kundërshtarit informacione të dobishme.
Kelly poashtu e përshkroi sjelljen e Berry si më flagranten që ka parë te trajnerët dhe theksoi se skuadrat duhet të ruajnë konkurrencën brenda vijave. Sipas Bleacher Report, ai tha se do të punojë për të mos e lejuar që të përsëritet situata e ngjashme.
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