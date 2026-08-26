Club León eliminon Real Salt Lake 3-0 dhe kualifikohet në gjysmëfinalet e Leagues Cup
Club León eliminoi Real Salt Lake me rezultatin 3-0 në çerekfinalet e Leagues Cup, në ndeshjen e zhvilluar të martën në Dick’s Sporting Goods Park.
Siç raporton mlssoccer, Los Panzas Verdes kaluan në avantazh në minutën e 21, kur Díber Cambindo shfrytëzoi një top të ulët të Iván Moreno dhe përfundi me rrëshqitje brenda zonës. RSL pati raste për të barazuar gjatë pjesës së parë, por në minutën e 66 Sebastián Vegas dyfishoi shifrat me një goditje me kokë nga një këndore. Në minutën e 72 Cambindo vulosi fitoren, përshkoi mesfushën dhe, duke shfrytëzuar hapësirën pas portierit Rafael Cabral, shënoi golin e dytë personal në portën bosh.
Me këtë fitore, skuadra e LIGA MX shkon për herë të parë në gjysmëfinalet e turneut dhe mban për momentin bilancin perfekt në Leagues Cup 2026. Për Real Salt Lake, eliminimi mbyll aventurën në këtë kompeticion, ndërsa të dy klubeve u presin ndeshje të rëndësishme në programet e tyre: Club León luan ndaj Atlanta më 28 gusht, ndërsa RSL do të përballet me Colorado Rapids më 29 gusht.
Sipas mlssoccer, kjo fitore konsolidon momentumin e Club León dhe i siguron atij vendin mes katër skuadrave më të mira të këtij edicioni.
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