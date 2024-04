Për të ndihmuar qeverinë se nuk ka kohë të lexojë

Studimet tregojnë se fakti që Shpiragu ka naftë është i njohur që prej pesë brezash në këto njëqind vitet e fundit.

Italianët në vitet ’30 të shekullit të kaluar e mandej rusët në vitet 50, kinezët në vitet ‘60, shqiptarët më tëhu në vitet 70-80 dhe edhe këta të Shell-it më të fundit tani.

Problemi është se për ta nxjerrë nga mbi gjashtë mijë metra thellësi me teknologjitë ekzistuese, nuk ka leverdisshmëri ekonomike, fiks siç thotë ne deklaratën e vet edhe ministria!

Ndërkohë që Shell-i do të vazhdojë të kërkojë padyshim zgjidhje e teknologji ekonomike, deri sa t’i përfundojë e drejta që i kemi dhënë me kontratë.

Por, i pelqen apo jo ministrisë, sot për sot me anë të raportimit financiar si një kompani që listohet në bursë, Shell-i u ka çuar sinjal investitorëve që pret pak ose aspak rezultate nga vendburimi në Shpirag.

Por, ministria të mos merzitet. Nesër le të na tregojë su çfarë u bë me hidrogjenin e Bulqizës, se me kromin, kur të shkruajnë kujtimet, do të na tregojnë ministrat e qeverisë Rama 1…