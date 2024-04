Na kujtojnë të paditur prandaj janë kthyer në qesharakë

Duke kujtuar se jemi të paditur po aq sa të pafuqishëm , janë katandisur në qesharakë !

Vjet në verë pyeta tim vëlla i cili jeton në Vlorë edhe ka dy femijë të vegjël!

Unë- Hë mo keni shkuar ndopak në plazh?

Vellai – Oooo motra po cfarë plazhi po thua a derbardhë ! Pa 2000 lek të reja nuk afrohesh dot tek plazhi . Më ka mbetur vetem ta ngul cadrën në Kaninë e të varem poshtë vetëm t’u larë në det!

Po vlonjatët të mos mërziten se Investitorët strategjikë nuk e rrisin dot ekonominë e turizmin alla socialist , po nuk përdorën edhe pronën publike , pra po nuk i kthyen të gjitha plazhet në private .

Madje me anë te një tjetër ligj të mirauar nga deputetët edhe strategjikë përgjatë vitit 2020 ligjit “Për menaxhimin e integruar të zonave bregdetare” , vizionarët socialistë pronarëve e në bregdet , për hir të zhvillimit u hoqën edhe të drejtën të shesin apo zhvillojnë të lirë tokat e tyre . Shteti I deputetëve , ministrave, e shokëve të tyre detyroi pronarët që zhvillimi i prones se tyre mund të bëhet vetëm me kontrata PPP ose si investime strategjike. Socialistët jo vetëm nuk e i lenë me vendasit të ngulin cadrën , por i zhveshën ato edhe nga e vullneti për të vendosur mbi pronën , duke i shpronësuar banorët me vlera qesharake, edhe duke ua dhënë pronat invesritoreve strategjikë. Kjo paturpësisht bëhet në emër të zhvillimit ekonomik , mirë që nuk thonë në emër të popullit.

Me ligjet e miratuara nga deputetët tanë pozicioni i klasës e privilegjuar apo 0.1% të popullsisë është moralisht i drejtë dhe për më tepër i nevojshëm për mirëqenien e shoqërisë.

Ndaj për ta, të gjithë 99.9 % duhet të sakrifikojmë, se atyre u ka rënë barra e rëndë të jenë njëherazi edhe deputetë edhe investitor strategjik. Kushtetuta e këtij vendi nuk e lejon që deputetiti të fitojë qoftë një qindarkë direkt ose indirekt nga përdorimi I prones publike , por arroganca dëri në marrëzi i shtyn edhe të pohojnë se investimi i tyre ka nevojë të përdorë pronën publike për të pasur funksionin e plotë ekonomik.

Duke kujtuar se jemi të paditur, po aq sa të pafuqishëm janë katandisur në qesharakë !