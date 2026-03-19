☁️
Tiranë 13°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,575 ▼0.74%
DOW 45,818 ▼0.88%
NASDAQ 21,953 ▼0.9%
NAFTA 96.93 ▲1.54%
ARI 4,577 ▼6.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,738 ▼ -2.39% ETH $2,128 ▼ -3.12% XRP $1.4342 ▼ -1% SOL $88.0200 ▼ -1.6%
S&P 500 6,575 ▼0.74 % DOW 45,818 ▼0.88 % NASDAQ 21,953 ▼0.9 % NAFTA 96.93 ▲1.54 % ARI 4,577 ▼6.52 % S&P 500 6,575 ▼0.74 % DOW 45,818 ▼0.88 % NASDAQ 21,953 ▼0.9 % NAFTA 96.93 ▲1.54 % ARI 4,577 ▼6.52 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
19 Mar 2026
Breaking
Përfundojnë punimet në urën e Milotit, hapet për qarkullimin e automjeteve “Do vija me biçikletë për të drejtuar Kombëtaren”, rrëfimi i gjatë i Ervin Skelës: Nga eksperienca si trajneri në Gjermani e deri te planet e të ardhmes Beteja për “Final 4” dhe mbijetesë, java e 29-të sjell sfida interesante Messi kthehet në ekipin kombëtar, grumbullohet për ndeshjen kundër Guatemalës Elbasani-Egnatia Gvozdenovic: Do të jetë një ndeshje e bukur, të fitojë ekipi më i mirë
Menu
Ekonomia

Përfundojnë punimet në urën e Milotit, hapet për qarkullimin e automjeteve

· 1 min lexim

Ura e Milotit, e cila iu nënshtrua një ndërhyrjeje riparuese në strukturën mbajtëse, është hapur sot për qarkullimin e mjeteve.

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, i cili inspektoi sot nga afër punimet e kryera, bëri të ditur se punimet kanë përfunduar dhe ura është tashmë plotësisht e kalueshme për automjetet.

Karakaçi theksoi gjithashtu se edhe Ura e Matit, që lidh Lezhën me Milotin, është e sigurt për qarkullim. Sipas tij, inxhinierët e Autoritetit Rrugor Shqiptar kanë kryer inspektimet përkatëse dhe kanë konfirmuar qëndrueshmërinë e saj.

Problemet strukturore në Urën e Milotit u konstatuan në korrik të vitit të kaluar. Autoriteti Rrugor Shqiptar, në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, hartoi projektin e riparimit, ndërsa punimet nisën në muajin nëntor.

Ura e Milotit ka një gjatësi prej 781 metrash.

/r.e/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu