Përpara nisjes së Konferencës në Bruksel, Rama: Ky është një moment shumë i rëndësishëm në rrugëtimin tonë drejt anëtarësimit
Përpara nisjes zyrtare të punimeve të Konferencës së 8-të Ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, delegacioni shqiptar, i kryesuar nga Kryeministri Edi Rama dhe i përbërë nga ministra të kabinetit qeveritar, ka mbërritur në ambientet e institucioneve evropiane në Bruksel. Në një prononcim për mediat përpara takimit, kreu i qeverisë ka analizuar fazën e re teknike dhe politike në të cilën po hyn procesi i anëtarësimit të vendit.
Kryeministri e cilësoi këtë raund bisedimesh si një pikë kthese thelbësore për ecurinë e negociatave, duke sqaruar dinamikën e re që përfshin mbylljen e një pjese të kapitujve negociues dhe hapjen e të tjerëve.
“Ky është një moment shumë i rëndësishëm në rrugëtimin tonë drejt anëtarësimit dhe është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort qysh prej një kohe të gjatë. Është një moment ku gjysma e punës së kapitujve të hapur do të mbyllet dhe gjysma tjetër do të hapet,” deklaroi Kryeministri Rama përpara gazetarëve.
Kapaciteti i zgjerimit dhe anëtarësimi me të drejta të plota
I pyetur mbi qasjen e Bashkimit Evropian ndaj zgjerimit, Rama theksoi rëndësinë e një strategjie të mirëmenduar nga ana e unionit, duke u shprehur se anëtarësimi kërkon reforma të thella si nga shtetet kandidate, ashtu edhe nga vetë BE-ja.
“Kapaciteti për të vazhduar zgjerimin nuk është aty, vetëm në kryeqytetet e rëndësishme, dhe është shumë e qartë nga ana tjetër që nëqoftëse bëhet si duhet, është gjëja e duhur për t’u bërë… Nuk ka të bëjë me një anëtarësim të lehtë. Ka të bëjë së pari me një union real politik dhe së dyti me një rrugëtim të anëtarësimit të plotë me të drejta të plota, bashkë me reformat e nevojshme të Bashkimit Evropian,” sqaroi ai.
Linjëzimi i politikës së jashtme dhe refuzimi i vetos
Gjatë komunikimit u adresua gjithashtu pozicionimi gjeopolitik i Shqipërisë në raport me institucionet evropiane, specifikisht lidhur me debatin mbi përdorimin e mekanizmit të vetos për shtetet e reja anëtare. Kryeministri rikonfirmoi faktin se politika e jashtme e Tiranës zyrtare është tërësisht e harmonizuar me atë të Brukselit, duke argumentuar se qasja bllokuese nuk i shërben vendit.
“Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-së, kështu që nuk kemi ndjerë ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto, duke qenë vendi më pro Bashkimit Evropian e më pro atlantik në Evropë… Ne jemi fanatikë të BE-së, kështu që fanatikët nuk mund të vënë veto për vendimet e BE-së,” përfundoi kreu i qeverisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.