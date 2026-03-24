Play Off-i i Botërorit/ Parashikimi i Superkompjuterit Opta, shanset e Shqipërisë për kualifikim
Në një farë mënyre, fundi i ndeshjeve kualifikuese për Kupën e Botës është aq afër sa pothuajse mund ta prekim. Gjatë javës së ardhshme, do të konfirmohen gjashtë ekipet e fundit që do të garojnë në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara.
Por për ata që janë të përfshirë, kjo mund të jetë një nga javët më të gjata të jetës së tyre. Të paaftë për të siguruar kualifikimin automatik, të gjithë tani kanë një shans të dytë – por për shumicën, kjo do të kërkojë fitoren e dy ndeshjeve.
Gjashtëmbëdhjetë ekipe hyjnë në fazën eliminatore evropiane; katër do të avancojnë në Kupën e Botës. Dhe pastaj janë edhe fazët eliminatore ndërkontinentale, në të cilat gjashtë ekipe do të luftojnë për dy bileta për në finale.
Shqipëria apo Polonia? Kush mund të kualifikohet për Kupën e Botës 2026? Ja parashikimi i superkompjuterit Opta për këtë gjysmëfinale play-off-i.
Polonia mori 17 pikë në kualifikuese duke u renditur e dyta pas Holandës në Grupin G; vetëm Italia fitoi më shumë pikë (18) se ata pa fituar seksionin e tyre në kualifikueset evropiane.
Nga ana tjetër, Shqipëria mori 14 pikë. Ndër gjashtë vendet e dyta në grupet me pesë ekipe, totali i kuqezinjve ishte më i vogli – por shqiptarët prapë i mposhtën rivalët e përbetuar, Serbinë, duke u renditur në vendin e dytë.
Shanset janë kundër Shqipërisë. Nëse fitojnë në Varshavë, do të kenë ende një tjetër udhëtim përpara tyre në finalen e Shtegut B. Një kualifikim i parë në Kupën e Botës mund të jetë vetëm dy ndeshje larg, por prapëseprapë duket sikur Shqipëria ka shumë për të bërë.
Ky është edhe më shumë kuptimi mbizotërues sepse superkompjuteri Opta mbështet fuqishëm Poloninë, e cila fitoi 56.6% të 10,000 simulimeve para ndeshjes brenda 90 minutave të enjten, krahasuar me 20.9% të Shqipërisë.
