“Po shkatërron shoqërinë tonë nga brenda”, mijëra protestues mblidhen në Tel Aviv kundër qeverisë Netanyahu
Siç është raportuar, mijëra njerëz u mblodhën në Tel Aviv të shtunën në mbrëmje për të protestuar kundër kryeministrit Netanyahu dhe qeverisë së tij. Një
Sipas materialit burimor, një nga protestueset, Raphaelle Pneina, i tha agjencisë së lajmeve AFP se ajo ka marrë pjesë në protestë çdo javë, pasi beson se Netanyahu po “shkatërron shoqërinë tonë nga brenda”, si dhe po dëmton marrëdhëniet e Izraelit me vendet europiane dhe Shtetet e Bashkuara.. Ky zhvillim paraqitet si pjesë e një situate më të gjerë ndërkombëtare, me ndikim politik, diplomatik ose të sigurisë, në varësi të ngjarjes.
Në vijim të raportimit, theksohet se “Njerëzit këtu po kërkojnë që kjo qeveri dhe qeveria e ardhshme të hetojnë se çfarë ndodhi më 7 tetor dhe pas tij, sepse të gjithë ne e meritojmë të marrim përgjigje,” tha ajo. Po ashtu, artikulli shton se lee Hoffman-Agiv, aktiviste sociale dhe protestuese, u shpreh: “Jam këtu sonte, para së gjithash, për të mbështetur familjet që humbën të dashurit e tyre më 7 tetor dhe pas 7 tetorit në luftën e pafundme që po zhvillohet nga kryeministri ynë.”.
Në përmbledhje, materiali e vendos theksin te pasojat dhe reagimet që lidhen me këtë çështje, duke nënvizuar se ndërkohë, Chaim Trivax tha se Izraeli ka bërë gabime duke nisur luftëra në Liban dhe Iran, dhe se Netanyahu e ka bërë këtë vetëm sepse “po i shmanget burgut, jo për vendin”..
Burimi: Euronews Albania
