🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 20 May 2026
S&P 500 7,420 ▲0.91%
DOW 49,947 ▲1.18%
NASDAQ 26,213 ▲1.32%
NAFTA 98.19 ▼5.72%
ARI 4,535 ▲0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,486 ▲ +0.76% ETH $2,138 ▲ +0.98% XRP $1.3741 ▲ +0.61% SOL $86.4100 ▲ +2.02%
S&P 500 7,420 ▲0.91 % DOW 49,947 ▲1.18 % NASDAQ 26,213 ▲1.32 % NAFTA 98.19 ▼5.72 % ARI 4,535 ▲0.53 % S&P 500 7,420 ▲0.91 % DOW 49,947 ▲1.18 % NASDAQ 26,213 ▲1.32 % NAFTA 98.19 ▼5.72 % ARI 4,535 ▲0.53 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
“Interpelancat vetëm me Ramën, jo me delegime”, Berisha vendos kusht për miratimin e rregullores së Kuvendit Mungesa e reflektimit për dështimet e Reformës në Drejtësi mund ta vrasin atë Lushtaku padit Kurtin: Nuk lejoj që emri im të përdoret për propagandë politike dhe shpifje KQZ po përgatit rreth 105 mijë pako me fletëvotime që do t’ju dërgohen votuesve jashtë Kosovës Berisha prezanton Departamentin e Urtësisë Artificiale në PD: Do integrojë avantazhet teknologjike
Menu
Kosova

Politikani serb në Graçanicë, Jovanoviq: Gruaja ime u largua nga puna pasi nuk e mbështes Listën Serbe

· 2 min lexim

Rreth treqind serbë, kryesisht të punësuar në institucione paralele të financuara nga Serbia, u mblodhën në orën 13:00 para stacionit të policisë në Graçanicë, në mbështetje të drejtorëve të shkollave dhe të qendrave shëndetësore që u arrestuan dje për presion ndaj votuesve.

Tubimi përfundoi pas rreth dyzet minutash pa incidente. Qytetarëve të mbledhur edhe këtë herë nuk iu drejtua askush. Nuk u lexuan asnjë kërkesë.

Pakënaqësi e shkurtër e një numri më të vogël të të pranishmëve u shkaktua nga paraqitja e Igor Jovanoviqit nga partia “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë” e Nenad Rashiqit.

Bashkëshortja e Jovanoviqit së fundmi ka mbetur pa orë mësimi në tri shkolla në Kosovën qendrore.

Ndryshe nga shumica e të mbledhurve, ai ishte i gatshëm të fliste për ekipet e shumta të gazetarëve.

“Pyes të gjithë këta njerëz a kanë ardhur të japin mbështetje për 20 familje që kanë mbetur pa punë vetëm sepse nuk e mbështesin Listën Serbe, apo kanë ardhur të mbështesin drejtorët që kanë pranuar publikisht para punonjësve të tyre se kanë marrë urdhër, edhe pse e dinë se po shkelin ligjin. Kanë marrë urdhër nga eprorët e tyre që t’u japin njerëzve pushime të paligjshme nga puna”, tha Jovanoviq.

Ai shtoi se të gjithë ata që pranojnë të shqetësojnë popullin serb dhe ta rrezikojnë atë do të ndiqen sipas ligjit.

“90 për qind e këtyre njerëzve nuk pajtohen me atë politikë. Të gjithë janë të shantazhuar, të gjithë janë thirrur nga shefat e tyre nga vendet e punës që të vijnë dhe të jenë të pranishëm. Ne ende presim arrestime. Të gjithë ata që rrezikojnë serbët do të arrestohen. Ta dini këtë”, deklaroi Jovanoviq.

Ndryshe, në mesin e serbëve të ndaluar nga Policia për kërcënim të votuesve, ka drejtorë institucionesh shëndetësore e arsimore ilegale, dhe një asambleist të Komunës së Graçanicës. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë