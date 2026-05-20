“Gjermania mbështet anëtarësimin e Shqipërisë në BE”, Balla falenderon ministrin Krichbaum për mikpritjen
Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla dhe Kryetari i Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani zhvilluan një takim me Ministrin gjerman të Shtetit për Europën, Gunther Krichbaum, ku u diskutua mbi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit europian dhe reformën në drejtësi.
Në një postim në rrjete sociale Balla ka falënderuar zyrtarin gjerman për mbështetjen e pakushtëzuar ndaj Shqipërisë në rrugën drejt integrimit.
“Faleminderit për ftesën dhe mikpritjen Ministrit të Shtetit për Europën Gunther Krichbaum. Shqipëria është një model për vendet e tjera në zbatimin e reformës në drejtësi, përfshirë procesin e rivlerësimit (vettingut) të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili ka kontribuar në rritjen e llogaridhënies, integritetit brenda sistemit gjyqësor, si dhe në sigurinë juridike për investimet e huaja. Gjermania mbështet anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian”, shkruan Balla.
Që prej të hënës, një delegacion i nivelit të lartë i Kuvendit të Shqipërisë, i përbërë nga Taulant Balla, Jorida Tabaku dhe Igli Hasani, ndodhet në Berlin në një vizitë zyrtare me ftesë të Ministrit gjerman të Shtetit për Europën, Gunther Krichbaum. Delegacioni ka zhvilluar takime në Kancelarinë gjermane, Qeverinë Federale dhe Bundestag, ku në fokus kanë qenë procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe perspektiva e vendeve kandidate të avancuara, në një moment kur në Bruksel pritet miratimi i IBAR-it nga vendet anëtare të BE-së.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.