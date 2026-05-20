Kontrolle blic në burgun e Rrogozhinës, gjenden dy celularë
Këtë të mërkurë janë kryer kontrolle në burgun e Rrogozhinës. Lidhur me kontrollët, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve përmes një postimi në “Facebook” ka bërë me dije se janë gjetur dy celularë.
Sipas tyre ato janë konstatuar të hedhur në tokë. Sendet janë sekuestruar dhe janë njoftuar menjëherë strukturat e SHKBB-së për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.
“Kontroll blic në IEVP Rrogozhinë/ Ditën e sotme, me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, z. Adriatik Kupi, dhe nën drejtimin e drejtuesit të institucionit, Shefit të Policisë dhe Grupit të Sigurisë, është ushtruar kontroll i befasishëm për sende të ndaluara në IEVP Rrogozhinë.
Kontrollet janë zhvilluar në ambientet e përbashkëta, ambientet e brendshme, si dhe në fushat e ajrimit. Gjatë kontrollit, në brezin e butë në drejtim të Godinës nr. 1, janë konstatuar të hedhur në tokë 2 aparate celularë.
Sendet e ndaluara janë sekuestruar dhe janë njoftuar menjëherë strukturat e SHKBB-së për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedural”, njofton policia.
