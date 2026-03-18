Tiranë 9°C · Vranët 18 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 99.01 ▲3.64%
ARI 4,822 ▼3.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,330 ▼ -4.49% ETH $2,193 ▼ -6.21% XRP $1.4614 ▼ -4.73% SOL $90.2300 ▼ -5.21%
18 Mar 2026
Kronika

Pranga shqiptarit në Bergamo, tentoi të grabisë një 85-vjeçar dhe rrahu policin italian

· 2 min lexim

Një shqiptar 37-vjeçar është arrestuar në Bergamo, Itali, pas pesë muajsh arratisjeje, për një grabitje të dështuar në shtëpinë e një 85-vjeçari.

Ngjarja kishte ndodhur në tetor 2025 në Arzago d’Adda, ku ai dhe një bashkëpunëtor u kapën në flagrancë duke tentuar të hapnin derën e banesës së të moshuarit.

Gjatë ndërhyrjes së karabinierëve, situata degjeneroi në një përplasje të dhunshme. Dy të dyshuarit përdorën sprej irritues dhe mjete të forta, duke plagosur rëndë një efektiv, i cili përfundoi në spital me nofull të thyer, traumë në kokë dhe dëmtime që kërkuan 30 ditë mjekim.

Ndërsa bashkëpunëtori i tij u arrestua menjëherë, 37-vjeçari arriti të arratisej. Pas hetimeve intensive dhe analizimit të kamerave të sigurisë, policia e lokalizoi dhe e arrestoi në banesën e tij, ku iu gjetën bizhuteri ari dhe një armë elektrike e mbajtur në mënyrë të paligjshme.

I njohur për precedentët e mëparshëm dhe nën një masë alternative, ai u dërgua në burgun e San Vittore, ndërsa ndaj tij janë shtuar edhe akuza të tjera.

