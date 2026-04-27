Prilli rrit fluksin e turistëve në Durrës dhe nxjerr në pah trashëgiminë kulturore
Muaji prill ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve në Durrës. Përveç pushimit në bregdet, vizitorët po tregojnë interes të shtuar për pasuritë arkeologjike dhe kulturore të qytetit. Objektet më të frekuentuara janë Shtëpia Muze Etnografike “Aleksandër Moisiu”, Hamami Mesjetar, Amfiteatri dhe Kulla Veneciane, të vizituara kryesisht nga turistë të huaj.
Sipas TV Klan, Ina Ajazi nga Qendra Muzeore shpjegon se ky sezon pritet të sjellë një rritje të konsiderueshme të vizitorëve, ndërsa një pjesë e tyre po i kushtojnë gjithnjë e më shumë rëndësi eksplorimit të siteve historike dhe arkeologjike. Që nga fillimi i vitit, këto zona janë vizituar nga të paktën 5,000 turistë vendas dhe të huaj.
Vizitorët vlerësojnë ekspozitat dhe elementet historike; disa thanë se pëlqyen projeksionet dhe historinë e kalasë, ndërsa të tjerë e përshkruan përvojën si një mundësi të këndshme për të njohur më mirë kulturën dhe historinë lokale. Ky interes i shtuar po nxit aktivitetet e guidave dhe ofertat arkeologjike në qytet.
Rritja e fluksit turistik ka ndikime në planifikimin e shërbimeve dhe në nevojën për të ruajtur pasuritë kulturore, një zhvillim për të cilin informacionet dhe vëzhgimet konfirmohen edhe nga TV Klan.
