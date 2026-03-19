Protesta e PD, Zaloshnja: Opozita ka humbur 400 mijë votues që nga viti 2021
Sondazhisti Eduard Zaloshnja thotë se opozita ka humbur 400 mijë votues, krahasuar me zgjedhjet e mbajtura në 2021.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Zaloshnja u shpreh se në protestat e Sali Berishës, ka gjithmonë e më pak njerëz.
Ndërsa juristja Brizida Gjikondi deklaroi se Berisha ka agjendë personale dhe nuk do lejojë garën në PD.
Eduard Zaloshnja: Nuk është rastësi pse në protestat e Berishës, pakësohet numri i njerëzve që marrin pjesë. Aleanca madhështore e Berishës me Metën ka humbur 250 mijë votues më 11 maj, krahasuar me 4 vjet më parë. Nga 11 maji, deri të hënën e fundit, ka humbur edhe 150 mijë të tjerë. Pra, ka humbur 400 mijë, krahasuar me atë që kishin në 2021. Votuan edhe 110 mijë veta për LSI. Kanë votuar 730 mijë vetë. Sot, kjo aleancë, Berisha me Metën, ka 350 mijë. Pothuajse ka humbur 400 mijë. Nga 11 maji, PS mund të ketë humbur 100 mijë votues, brenda vendit. Diferenca është bërë shumë e madhe. Këta kanë humbur 150 mijë. PS ka pothuaj dyfishin e votuesve të PD. Këtë e ndjejnë njerëzit. Sondazhin e bëjmë me njerëzit e zakonshëm.
