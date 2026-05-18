Protestat në Shkup, policia ndalon disa persona
Policia e Maqedonisë ka arrestuar disa protestues pjesëmarrës në protestën e sotme në Shkup.
Arrestimin e tyre e konfirmoi edhe njëri nga organizatorët e protestës, Mevlan Ademi, i cili gjatë fjalimit të tij tha se janë arrestuar tre studentë.
Pamje nga arrestimi i studentëve janë publikuar edhe në rrjetet sociale, ndërsa shihet se ata janë arrestuar para Ministrisë së Drejtësisë.
Autoritetet shtetërore ende nuk kanë dhënë informacione në lidhje me arrestimin e studentëve./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.