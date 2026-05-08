Protestuesit nisin marshimin nga Kryeministria, shkojnë drejt Ministrisë së Brendshme
Protestuesit pas disa minutash para Kryeministrisë kanë nisur marshimin e tyre drejt Ministrisë së Brendshme. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha së bashku me deputetët demokratë ndodhen në rrjeshtin e parë të ndjekur nga qytetarët.
Protestuesit gjatë marshimit kanë bërë thirrje ndaj policisë duke i cilësuar si policia e krimit.
“Policia e krimit”, dëgjohen protestuesit të cilët kanë vijuar me thirrje kundër qeverisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.