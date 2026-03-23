☁️
Tiranë 7°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.60 ▲0.38%
ARI 4,414 ▼3.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
₿ CRYPTO
BTC $67,928 ▼ -1.54% ETH $2,049 ▼ -2.07% XRP $1.3822 ▼ -2.01% SOL $86.1400 ▼ -1.53%
23 Mar 2026
Breaking
Irani kërcënon se do ta mbyllë plotësisht Ngushticën e Hormuzit nëse termocentralet e tij goditen. Pse drejtësi vetëm për Ballukun, zoti kryeministër?! Dalë nga ndërprerja e fundit e energjisë, Kuba thotë se është e gatshme për çdo sulm të mundshëm nga SHBA. Berisha flet pas protestës: E tmerruat Edi Ramën! Të japë dorëheqjen ose do ta tërheqim siç nuk ia pret mendja Garë kokë më kokë në Slloveni, “Lëvizja për Liri” prin me 29.9%, ndjek partia pro-Trump
Menu
Opinion

Pse drejtësi vetëm për Ballukun, zoti kryeministër?!

· 7 min lexim
Nga PETRO DHIMITRI

Në Shqipëri 58 për qind e të gjithë të burgosurve janë nën hetim kur në BE, mesatarja e personave të arrestuar nën hetim është 22 për qind. Në vitin 2025 kishim 2774 të arrestuar nën hetim. Për këtë vit nuk kemi të dhëna. Duke u nisur nga krahasimi i BE-së që vetëm 22 për qind e të arrestuarve janë nën hetim, i bie që mbi 1000 shqiptarë në vitin 2025 janë prangosur kur ata mund dhe duhej të gjykoheshin në gjendje të lirë. Do të ishte Gjykata ajo që kishte për të vendosur fajësinë ose pa fa-jsinë e tyre. Pra, mbi 1000 shqiptarëve prokurorët u kanë nëpërkëmbur keqas të drejtat e tyre.

Nuk ka gjasa që për vitin 2026 qëndrimi i prokurorëve të ketë ndryshuar, pra, të mos nisen drejt e te arresti, që është masa e fundit, kur ato qenie njerëzore duhej të gëzonin lirinë e tyre dhe të përgjigjeshin për çfarë akuzohen vetëm para trupit gjykues. Jo vetëm kaq në Shqipëri kohëzgjatja e paraburgimit është 263 ditë, që i bie 63 për qind, që është shumë më e madhe se mesatarja e BE-së, që e ka 155 ditë. Një shtetasi mund t’i qëllojë të qëndrojë 9 muaj i paraburgosur para se të gjykohet?!

Në shumë raste dënimi nga gjykata ka qenë më i shkurtër se koha që i pandehuri ka qenë në paraburgim.Ka edhe më keq. Në disa raste Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Strasburg ka hedhur poshtë vendimet e Drejtësisë sonë të ” reformuar”, duke u dhënë të drejtë shtetasve tanë të dënuar padrejtësisht. Që nga ai çast, i nderuar Kryeministër, ju takonte të ndaleshit seriozisht me katrahurën që bëjnë prokurorët apo dhe gjyqtarët, të cilët, për të mbuluar pa aftësinë e tyre ose për t’u treguar ” vigjilentë” kundër të korruptuarve, i përplasin drejt e në paraburgim ose edhe i dënojnë kot.

       Këto të dhëna që ju si Kryeministër i keni ditur  patjetër, duhej t’u kishin rënë në sy për të ngritur me kohë problemin e respektimit të drejtave të njeriut. Asnjë autoritet, qoftë prokuror apo gjykatës, nuk ka të drejtë të cenojë një shtetas duke e arrestuar kur nuk e meriton ose duke e dënuar kur nuk është fajtor. Deri sa ju heshtët ata vazhduan avazin e Mukës, siç thonë himarjotët.
Arrestuan sikur të kishte qenë një kriminel i shumëkërkuar Ilir Metën, ish Kryeministër dhe ish President i Shqipërisë dhe vijuan duke prangosur Kryetarin e Bashkisë së Tiranës (të zgjedhur nga populli) vetëm pse dikush kishte bërë një letër   anonime. Ka të dhëna se dhe në paraburgim ata kanë një trajtim larg kërkesave të BE-së për shtetasit nën hetim. Është për të ulëritur kur lexon në gazeta që Ilir Metës nuk i lejojnë as fruta t’i çojë familja nga ”frika” se mos i bën raki…?! Edhe për këta, edhe pse mund të mos ju ketë ardhur mirë, ju heshtët, duke respektuar pavarësinë e pushtetit gjyqësor.
U zgjuat tepër vonë, vetëm kur SPAK përzuri nga zyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ishte vërtetë një veprim fyes i SPAK-ut, sepse kalonte vijën e kuqe të ndarjes së pushteteve. Një prokuror shkon drejt e nxjerr jashtë nga zyra zëvendës kryeministren pa njoftuar Kryeministrin që e ka zgjedhur populli?! Kjo mund të ndodhte vetëm në rast se ajo kishte kryer ndonjë krim tejet të rëndë ku hyjnë sidomos vrasjet. Jo vetëm kaq, nga zgjatja në kohë e problemit Balluku, SPAK vijoi këmbënguljen e tij që ajo të arrestohej. I paraqiti edhe parlamentit kërkesën për të miratuar heqjen e imunitetit të saj që ajo të prangoset. Me shumë të drejtë ju dhe tërë socialistët nuk e votuat atë kërkesë.
Shumë vetë thonë se ju mbrojtët Ballukun. Unë kam bindjen se ju mbrojtët parimin. Nuk ke pse arreston cilindo qoftë kur ai ose ajo nuk është më në atë post, nuk mund të arratiset, kur nuk ka mundësi të prishë provat, nuk ka kushte për të përsëritur veprën penale. Hetojeni në gjendje të lirë. Le të përgjigjet vetë para trupit gjykues  për akuzat që keni ngritur për anësi në tendera ose qoftë edhe për korrupsion. Dokumente të tjerë veç atyre që keni në dosjen voluminoze kundër saj nuk pritet të gjeni ose kanë për të qenë fare të parëndësishme për procesin.Atëhere pse doni ta prangosni?
Më kujtohet një thënie e Berias, ministrit të Brendshëm të BRSS, i cili thoshte: ” Më thoni emrin që doni se provat i gjej unë…” Sigurisht, prokurorët e SPAK-ut nuk mund të krahasohen me ato të kohës së Stalinit, ama praktika konservatore që ata vazhdojnë të përdorin janë të vjetruara dhe nuk u përgjigjen kërkesave të drejtësisë bashkëkohore. Tashti që çështja Balluku është shtjelluar gjatë me qëndrime pro dhe kundër saj, më ka lënë një shije të hidhur ky fakt. Pse Rama këmbënguli vetëm për Ballukun kur në paraburgim janë me qindra të tjerë që i kanë prangosur kur nuk kishte pse? Për shtetin demokratik çdo i akuzuar është i barabartë për të gjithë. Në demokraci, ndryshe nga monizmi, nuk ka drejtësi selektive. Ajo është e barabartë për të gjithë, pavarësisht nga qenia e njerëzve persona privatë apo politikanë: deputetë, ministra, Kryeministra apo Presidentë.
Është koha që SPAK të studjojë seriozisht dosjen e çdo njeriu të arrestuar nën hetim për të parë se cilët nga ata nuk ka pse të qëndrojnë më në paraburgim. Ata nuk duhet të harrojnë se prangosja është masa e fundit që duhet marrë ndaj kujtdo shtetasi. Ndërsa në Shqipëri, siç dëshmohet dhe nga këmbëngulja për të arrestuar Ballukun, prokurorët për të qetësuar disi veten shkojnë drejt e te arresti. Deri kur do të vazhdohet kështu? Deri kur Kryeministri duhet të mbrojë vetëm Ballukun kur kemi qindra të tjerë të cilëve padrejtësisht u është vjedhur liria? Të kuptohemi qartë. Nuk është fjala për t’i lehtësuar akuzat, nuk është fjala për të mos u hetuar. Jo. Hetimi të kryhet i plotë. Ai nuk ka pse të jetë selektiv.
Nuk e kuptoj se pse të prangoset një njeri për një krim ordiner, kur drejtësia ka lënë të lirë njerëz që kanë urdhëruar për të vrarë, njerëz që kanë qenë iniciatorët e tragjedisë së Gërdecit, njerëz që kanë shtyrë vëllavrasje. Na del se për një krim ordiner të faktuar u dashkan drejt e prangat, ndërsa për urdhërvrasësit, me që nuk kanë kushte për të ribërë të njëjtin krim, pra, nuk paraqesin rrezikshmëri, ata të vazhdojnë të shijojnë jetën në liri, kur viktimat e tyre ulërijnë nga varret për drejtësi?!

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu