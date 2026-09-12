Qarkullonte i armatosur me pistoletë, arrestohet 30-vjeçari në Durrës! Në apartamentin e tij ndodhej edhe një vajzë nga T
Një 30-vjeçar është arrestuar në Durrës pasi u kap teksa qarkullonte i armatosur dhe mbante pa leje një armë zjarri.
Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar “Informacioni”, në kuadër të kontrolleve për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbajtjes pa leje.
“Në pranga ka rënë shtetasi H. K., 30 vjeç, banues në Durrës, i cili u kap në flagrancë në një apartament me qira në lagjen nr. 11. Gjatë kontrollit, në çantën marsup të 30-vjeçarit u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri tip pistoletë, së bashku me municion luftarak”, tha policia.
Në apartament ndodhej edhe një 28-vjeçare, me inicialet K. Sh., banuese në Tiranë. Ajo është proceduar penalisht në gjendje të lirë për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.
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