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Receta gatimi

Musaka greke — recetë tradicionale me patëllxhanë dhe beshamel

· 2 min lexim
Mittagsgericht im Restaurant "Das Leopold Innsbruck"

Musaka është pjata më ikonike e kuzhinës greke dhe e gjithë Mesdheut — një “lazanjë” pa petë, ku shtresat e patëllxhanëve të skuqur ndërthuren me mish të grirë aromatik dhe mbulohen me një beshamel të trashë e kremoze. Receta e mëposhtme është për 6 persona.

PËRBËRËSIT

  • 3 patëllxhanë të mëdhenj (rreth 900 g)
  • 600 g mish i grirë (viçi ose qengji)
  • 2 qepë mesatare, të grira imët
  • 2 thelpinj hudhër
  • 800 g domate të konservuara të grira
  • 2 lugë gjelle salcë domateje (pure)
  • 100 ml vaj ulliri + pak për skuqjen e patëllxhanëve
  • 120 ml verë e kuqe e thatë (opsionale)
  • ½ lugë çaji kanellë
  • 1 lugë çaji rigon i thatë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Majdanoz i freskët për zbukurim

Për beshamelin:

  • 80 g gjalpë
  • 80 g miell
  • 1 litër qumësht
  • 2 vezë
  • 80 g djathë parmixhano ose kaçkavall i grirë
  • Një majë arëmyshk (nutmeg)

PËRGATITJA

  1. Pritini patëllxhanët në feta rreth 1 cm të trasha, kriposini dhe lërini 20–30 minuta të kullojnë lëngun e hidhur; pastaj thajini mirë me letër kuzhine.
  2. Skuqini fetat në vaj ulliri të nxehtë derisa të zverdhen nga të dyja anët dhe vendosini mbi letër kuzhine që të kullojë vaji i tepërt.
  3. Në një tigan të madh skuqni qepën dhe hudhrën në vaj ulliri, shtoni mishin e grirë dhe skuqeni derisa të marrë ngjyrë. Shtoni salcën e domates, domatet e grira, verën, kanellën, rigonin, kripën dhe piperin; ziejini në zjarr të ulët 20–25 minuta derisa salca të trashet.
  4. Për beshamelin: shkrini gjalpin, shtoni miellin dhe përziejeni 2 minuta pa e djegur. Shtoni qumështin e ngrohtë pak nga pak, duke përzier vazhdimisht, derisa salca të trashet. Lëreni të ftohet pak, pastaj shtoni vezët, djathin dhe arëmyshkun duke përzier mirë.
  5. Në një tavë të lyer me vaj shtroni një shtresë patëllxhanësh, hidhni salcën e mishit sipër, shtroni shtresën e dytë të patëllxhanëve dhe mbulojeni të gjithën me beshamel.
  6. Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 40–45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të artë të bukur.
  7. Lëreni musakanë të pushojë 10–15 minuta para se ta prisni në katrorë dhe ta shërbeni.

Koha e përgatitjes: rreth 40 minuta (plus 45 minuta pjekje). Porcione: 6.

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