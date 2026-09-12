Musaka greke — recetë tradicionale me patëllxhanë dhe beshamel
Musaka është pjata më ikonike e kuzhinës greke dhe e gjithë Mesdheut — një “lazanjë” pa petë, ku shtresat e patëllxhanëve të skuqur ndërthuren me mish të grirë aromatik dhe mbulohen me një beshamel të trashë e kremoze. Receta e mëposhtme është për 6 persona.
PËRBËRËSIT
- 3 patëllxhanë të mëdhenj (rreth 900 g)
- 600 g mish i grirë (viçi ose qengji)
- 2 qepë mesatare, të grira imët
- 2 thelpinj hudhër
- 800 g domate të konservuara të grira
- 2 lugë gjelle salcë domateje (pure)
- 100 ml vaj ulliri + pak për skuqjen e patëllxhanëve
- 120 ml verë e kuqe e thatë (opsionale)
- ½ lugë çaji kanellë
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Majdanoz i freskët për zbukurim
Për beshamelin:
- 80 g gjalpë
- 80 g miell
- 1 litër qumësht
- 2 vezë
- 80 g djathë parmixhano ose kaçkavall i grirë
- Një majë arëmyshk (nutmeg)
PËRGATITJA
- Pritini patëllxhanët në feta rreth 1 cm të trasha, kriposini dhe lërini 20–30 minuta të kullojnë lëngun e hidhur; pastaj thajini mirë me letër kuzhine.
- Skuqini fetat në vaj ulliri të nxehtë derisa të zverdhen nga të dyja anët dhe vendosini mbi letër kuzhine që të kullojë vaji i tepërt.
- Në një tigan të madh skuqni qepën dhe hudhrën në vaj ulliri, shtoni mishin e grirë dhe skuqeni derisa të marrë ngjyrë. Shtoni salcën e domates, domatet e grira, verën, kanellën, rigonin, kripën dhe piperin; ziejini në zjarr të ulët 20–25 minuta derisa salca të trashet.
- Për beshamelin: shkrini gjalpin, shtoni miellin dhe përziejeni 2 minuta pa e djegur. Shtoni qumështin e ngrohtë pak nga pak, duke përzier vazhdimisht, derisa salca të trashet. Lëreni të ftohet pak, pastaj shtoni vezët, djathin dhe arëmyshkun duke përzier mirë.
- Në një tavë të lyer me vaj shtroni një shtresë patëllxhanësh, hidhni salcën e mishit sipër, shtroni shtresën e dytë të patëllxhanëve dhe mbulojeni të gjithën me beshamel.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 40–45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të artë të bukur.
- Lëreni musakanë të pushojë 10–15 minuta para se ta prisni në katrorë dhe ta shërbeni.
Koha e përgatitjes: rreth 40 minuta (plus 45 minuta pjekje). Porcione: 6.
Tema: gjellë kuzhinë greke musaka patëllxhanë
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