Qindra gra protestojnë në Havana kundër bllokadës së naftës nga SHBA
Qindra gra marshuan në kryeqytetin e Kubës, Havana, për të protestuar kundër bllokadës de facto të naftës dhe fushatës së presionit që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur ndaj ishullit.
Në demonstratën e së martës, pankartat dhe sloganet mbanin mesazhin “Tumba el bloqueo” (“Rrëzoni bllokadën”), ndërsa shumë protestuese valëvitnin flamuj kubanë dhe mbanin bluza me hashtagun “#NoMasBloqueo” (“Jo më bllokadë”).
Protesta u zhvillua në përvjetorin e 96-të të lindjes së Vilma Espin, figurë kyçe e Revolucionit Kuban dhe ish-Zonjë e Parë, bashkëshorte e Raul Castro dhe kunatë e Fidel Castro.
Demonstratës iu bashkuan edhe zyrtarë të lartë të qeverisë kubane, përfshirë zëvendëskryeministren Ines Maria Chapman dhe zëvendësministren e jashtme Josefina Vidal, të cilat e dënuan politikën amerikane si një formë ndëshkimi kolektiv.
“Ky abuzim duhet të ndalet. Populli kuban nuk e meriton këtë. Është sistemi më i gjerë dhe më afatgjatë i masave shtrënguese të vendosura ndonjëherë ndaj një vendi të vetëm,” deklaroi Vidal.
Kufizimi i furnizimit me naftë
Qeveria kubane ka organizuar protesta në javët e fundit për të kundërshtuar politikat e vendosura nga administrata e Donald J. Trump.
Që nga janari, SHBA ka ndërmarrë hapa për të ndërprerë furnizimin e Kubës me naftë nga jashtë, me synimin për të destabilizuar qeverinë e saj. Më 11 janar, Trump njoftoi se Kuba nuk do të merrte më naftë apo fonde nga aleati i saj rajonal, Venezuela, pas një ndërhyrjeje amerikane që çoi në rrëmbimin dhe burgosjen e presidentit Nicolas Maduro.
Më pas, më 29 janar, ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv që vendos tarifa ndaj çdo vendi që përpiqet të furnizojë Kubën me naftë, direkt ose indirekt. Si rezultat, furnizimi i jashtëm me naftë është ndërprerë pothuajse plotësisht, me një lehtësim të vogël vetëm në fund të marsit, kur një cisternë ruse mbërriti në portin e Havanës.
Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, rreth 58 për qind e prodhimit energjetik të Kubës vjen nga nafta, ndërsa vetëm 40.6 për qind e saj prodhohet në vend.
Mungesa e furnizimit ka shkaktuar të paktën dy ndërprerje të mëdha të energjisë në shkallë kombëtare gjatë muajit të fundit, duke ndikuar rëndë në spitale dhe infrastrukturë kritike.
Presioni ndaj qeverisë kubane
Pavarësisht këtyre pasojave, Trump ka vijuar presionin ndaj Kubës, duke e krahasuar situatën me ndryshimet politike në Venezuelë dhe duke paralajmëruar se “Kuba është e radhës”.
Fushata e tij e “presionit maksimal” ndaj ishullit ka nisur që në mandatin e parë dhe përfshin sanksione të ashpra që i shtohen embargos tregtare të vendosur që nga vitet 1960.
Megjithatë, bisedimet mes SHBA-së dhe Kubës për lehtësimin e bllokadës së naftës janë ende në një fazë shumë të hershme. “Kuba gjithmonë ka besuar në dialog,” tha Vidal, duke theksuar se ende nuk ka negociata të strukturuara mes dy vendeve.
Protesta e së martës vjen gjithashtu një ditë pasi dy anëtarë progresistë të Kongresit amerikan vizituan Kubën dhe kërkuan përfundimin e bllokadës, duke paralajmëruar për pasojat humanitare që ajo ka shkaktuar.
Ata theksuan se mungesa e energjisë ka bërë që ushqimet të prishen, pompat e ujit të ndalojnë dhe pacientët të mbeten pa trajtim mjekësor, duke e cilësuar situatën si çnjerëzore.
