14 May 2026
14 May 2026
SHBA-ja i jep dritën e gjelbër armatimit për Kosovën me vlerë prej 14 milionë dollarësh Shqipëria U-21 zyrtarizon një tjetër miqësore, luan me Slloveninë më 5 qershor Yamal kthehet në çështje shtetërore… se valëviti flamurin e Palestinës, ministri izraelit e akuzon “për nxitje urrejtjeje” “Jam sulmuar nga banda e tij, më morën…”/ Dhunohet kreu i degës së LVV-së në Skënderaj, akuzon kryetarin e komunës Në SHBA riafirmohet mbështetja për Kosovën në NATO, dështon kushtëzimi i Greqisë për mosnjohje
Rama ndan momente nga ceremonia “Çmimi i Karlit të Madh”

· 1 min lexim

Kreu i qeverisë, Edi Rama, përmes një postimi në rrjete sociale, ka ndarë momente nga ceremonia “Çmimi i Karlit të Madh”.

“Kënaqësi dhe nder sërish, në Aachen të Gjermanisë, si pjesë e grupit të miqve të nderit të ceremonisë prestigjioze të Charlemagne Prize, një nga vlerësimet më të rëndësishme europiane për kontributin në bashkimin dhe të ardhmen e Europës, ku sot europiani i madh Mario Draghi u vlerësua me Çmimin e Karlit të Madh 2026, në respekt të rolit të tij të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e stabilitetit ekonomik të Europës dhe nxitjen e projektit të një Europe të Bashkuar përtej kufijve të sotëm, me një treg shumë më unik, me aftësi mbrojtëse të vetëmjaftueshme, e me fuqi prodhuese e konkuruese shumë më të madhe”, shkruan Rama në rrjete sociale.

