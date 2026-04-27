27 Apr 2026
Osmani: 27 prilli plagë e hapur, Serbia të hapë arkivat për të zhdukurit Kurti: Ende 1565 persona të zhdukur, Serbia të tregojë të vërtetën për varrezat masive
Rama: Projektligji për UÇK-në i kompletuar, pritet dorëzimi në Kuvend

· 2 min lexim

Deputeti i PDK-së, Rrahman Rama ka bërë të ditur se së bashku me 40 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë ndërmarrë hapat institucionalë për inicimin dhe miratimin e Ligjit për Mbrojtjen e Vlerave të Luftës së UÇK-së.

Sipas tij, projektligji është përgatitur dhe kompletuar me dokumentacionin përkatës, por ende nuk është dorëzuar zyrtarisht për shkak të paqartësive lidhur me mundësinë e shpërndarjes së Kuvendit.

Rama thekson se grupi i deputetëve është në pritje të zhvillimeve të mëtejshme institucionale para se të procedojë me dorëzimin e nismës legjislative.

“Në rast se Kuvendi nuk shpërndahet, projektligji do të procedohet pa vonesë, pasi jemi të bindur se vlerat e luftës së UÇK-së meritojnë të mbrohen dhe të institucionalizohen përmes ligjit”, ka deklaruar ai.

Ai ka shprehur mirënjohje për deputetët që kanë mbështetur këtë iniciativë, duke e cilësuar atë si të rëndësishme për ruajtjen dhe institucionalizimin e vlerave të luftës çlirimtare. /Telegrafi/

