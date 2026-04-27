Rama: Projektligji për UÇK-në i kompletuar, pritet dorëzimi në Kuvend
Deputeti i PDK-së, Rrahman Rama ka bërë të ditur se së bashku me 40 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë ndërmarrë hapat institucionalë për inicimin dhe miratimin e Ligjit për Mbrojtjen e Vlerave të Luftës së UÇK-së.
Sipas tij, projektligji është përgatitur dhe kompletuar me dokumentacionin përkatës, por ende nuk është dorëzuar zyrtarisht për shkak të paqartësive lidhur me mundësinë e shpërndarjes së Kuvendit.
Rama thekson se grupi i deputetëve është në pritje të zhvillimeve të mëtejshme institucionale para se të procedojë me dorëzimin e nismës legjislative.
“Në rast se Kuvendi nuk shpërndahet, projektligji do të procedohet pa vonesë, pasi jemi të bindur se vlerat e luftës së UÇK-së meritojnë të mbrohen dhe të institucionalizohen përmes ligjit”, ka deklaruar ai.
Ai ka shprehur mirënjohje për deputetët që kanë mbështetur këtë iniciativë, duke e cilësuar atë si të rëndësishme për ruajtjen dhe institucionalizimin e vlerave të luftës çlirimtare. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.