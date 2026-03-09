Rangers kundër Celtic përfundon në kaos ndërsa tifozët përplasen në fushë pas ndeshjes së Kupës së Skocisë
Shoqata Skoceze e Futbollit ka nisur një hetim pasi tifozët u përleshën në fushë pas çerekfinales së Kupës së Skocisë në Glasgow.
Shoqata Skoceze e Futbollit ka nisur një hetim pasi mbrojtësi i Celtic, Julian Araujo, dhe një anëtar i stafit teknik të ekipit të tij u sulmuan nga tifozë të Rangers në përplasje të shëmtuara pas çerekfinales së Kupës së Skocisë në Glasgow.
Të mbështetur nga 7,500 tifozë, Celtic mposhti rivalët e tyre të përjetshëm të Old Firm me rezultatin 4–2 në penallti të dielën, pas një barazimi 0–0 edhe pas kohës shtesë në stadiumin Ibrox.
Përleshjet shpërthyen kur dhjetëra tifozë të Celtic që kishin udhëtuar për ndeshjen pushtuan fushën për të festuar fitoren, duke nxitur një reagim nga qindra tifozë të Rangers, të cilët u përpoqën të sulmonin rivalët e tyre.
Derbi i Glasgowt – i njohur si Old Firm – është një nga rivalitetet më të vjetra dhe më intensive në futbollin botëror, që daton që nga viti 1888. Ai është ushqyer historikisht nga ndarje politike dhe fetare.
Tifozët hodhën sende të forta dhe fishekzjarre, ndërsa përplasjet vazhduan edhe pasi policia dhe rojet e stadiumit formuan më në fund një barrierë në fushë.
Policia ndaloi një person pasi lojtarë të Celtic, përfshirë Tomas Cvancara, vrapuan drejt vendit të incidentit ku ishte përfshirë një anëtar i stafit të klubit.
Cvancara u intervistua më vonë në televizion me njolla gjaku në uniformën e tij, ndërsa mbrojtësi i djathtë i Celtic, Julian Araujo, u shty nga një tifoz i Rangers.
“Një hetim do të kryhet menjëherë në përputhje me Protokollin e Panelit Gjyqësor,” deklaroi Shoqata Skoceze e Futbollit, duke dënuar “sjelljen e tifozëve që hynë në fushën e lojës”.
Trajneri i Celtic, Martin O’Neill, shtoi:
“Ndërsa po ktheheshim, mendoj se pati një lloj përleshjeje; dikush u përpoq të hynte në fushë.
Ka një eufori natyrale kur fiton një ndeshje dhe kur tifozët bashkohen në festë. Nëse kjo ka shkuar shumë larg, atëherë kjo është zhgënjyese.”
Skenat e shëmtuara ndodhën në derbin e parë Old Firm pas gati një dekade ku kishte një numër të madh biletash për tifozët mysafirë.
“Ndeshje shpërthyese”
Pas përplasjeve të shumta huligane në ndeshjet e mëparshme mes rivalëve të Glasgowt, tifozëve mysafirë iu ndalua hyrja në stadium në vitin 2023, përpara se të lejoheshin të ktheheshin në numër të kufizuar vitin e kaluar.
Ndeshja e Kupës së Skocisë u pa si një provë për rikthimin e një numri më të madh tifozësh mysafirë.
Skuadra e O’Neill arriti në gjysmëfinale pavarësisht se nuk regjistroi asnjë goditje në portë gjatë 120 minutave të lojës.
Në gjuajtjet e penalltive, kapiteni i Rangers James Tavernier goditi traversën me penalltinë e parë, ndërsa Djeidi Gassama e çoi topin mbi portë.
Cvancara realizoi penalltinë vendimtare që vulosi fitoren e Celtic, përpara se të shpërthente kaosi.
“Kishte disa përplasje ballë për ballë. Është për të ardhur keq. Shpresoj që kjo të mos e zbehë paraqitjen,” tha O’Neill.
“Ndeshjet Old Firm janë ndeshje shpërthyese; gjithmonë kanë qenë. Ndoshta kjo është një nga arsyet pse ky derbi është një nga më të mirët në botë.”
Trajneri i Rangers, Danny Rohl, shtoi:
“Nuk isha në fushë në atë moment. Nuk e pashë çfarë ndodhi. Dëgjova vetëm se kishte diçka në fushë.
Të gjithë e dimë situatën emocionale pas një ndeshjeje. Askush nuk dëshiron të shohë skena të tilla.”
Pavarësisht se realizuan 24 goditje dhe patën një gol të anuluar nga VAR pas një prekjeje me dorë nga Emmanuel Fernandez në kohën shtesë, Rangers edhe një herë u penguan nga rivalët e tyre të urryer.
Humbja ishte veçanërisht e hidhur pasi Rangers kishte shpërdoruar një avantazh prej dy golash në pjesën e parë në barazimin 2–2 me Celtic në kampionatin skocez fundjavën e kaluar në Ibrox.
