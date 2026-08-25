Renditja e ekipeve në MLS: Nashville dhe Vancouver të fortë, Chicago dhe St. Louis në formë
Ishte një javë me ngjarje të forta në MLS: Nashville SC bëri një përmbysje dramatike ndaj Columbus, Atlanta United bëri një transferim të rëndësishëm për sulmin, dhe Evander vendosi ndeshjen për FC Cincinnati me një gol vendimtar. Ndeshjet e fundit ndryshuan pozicionet në renditje dhe nxorrën në pah formën e disa skuadrave kryesore.
Siç raporton mlssoccer, renditjet e kësaj jave bazohen në votimin e rreth 15 personave të lidhur me faqen. Nashville mbetet në krye pas një fitoreje dramatike 3-2 ndaj Columbus, me gola në kohën shtesë nga Reed Baker-Whiting dhe Andy Nájar, dhe duket në shteg për një rekord pikësh në sezon. Vancouver Whitecaps, megjithë humbjen ndaj Houston, u rikthye fuqishëm me një 5-0 ndaj FC Dallas dhe vazhdon të ketë statistika të theksuara pozitive. Chicago Fire mori katër pikë këtë javë por humbi mundësinë për t’i marrë të gjitha gjashtë, ndërsa St. Louis CITY vazhdoi formën e mirë me një fitore 2-1 ndaj Houston, ku Dante Polvara shënoi golin vendimtar; për më tepër, klubi raportohet se po përparon një transferim të mesfushorit Eduard Löwen drejt San Jose, ndërsa Marcel Hartel u largua drejt Hannover 96.
Inter Miami pësoi dy rezultate negative dhe tani është 10 pikë prapa Nashvillë në garën për Supporters’ Shield. Evander ishte përsëri vendimtar për Cincinnati, duke shënuar sërish dhe duke arritur në 13 gola e 11 asistime këtë sezon; që nga ardhja në MLS në 2023 ai ka 55 gola dhe 50 asistime, pra 105 kontribuime në 107 ndeshje. New England ka pasur një javë të mirë, me hat-trick të Alhassan Yusuf dhe ndikimin e menjëhershëm të transferimit Jack Harrison, ndërsa LAFC vuan mungesën e fitoreve në gusht. Ekipet e tjera, si Orlando me dy gola të Griezmann dhe San Diego që po afrohet pranë zonës së plejoffit, treguan se tabela është e hapur dhe dinamike.
Sipas mlssoccer, renditja pasqyron lëvizjet e fundit dhe formën aktuale të skuadrave, me disa klube që forcojnë pozitat e tyre dhe të tjerë që kërkojnë rimëkëmbje në ndeshjet e ardhshme.
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