EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
30 Mar 2026
Ekonomia

Rënie me 9,4% e numrit të aksidenteve në periudhën janar-shkurt 2026

· 2 min lexim

Instituti i Statistikave (INSTAT), informon në raportin e fundit të bërë publik se për muajin shkurt 2026, në vend janë regjistruar 97 aksidente rrugore, nga të cilat kanë mbetur të aksidentuar (të vrarë dhe të plagosur) 125 persona.

INSTAT bën me dije se gjatë periudhës janar-shkurt 2026, numri total i aksidenteve rrugore ka shënuar një ulje me 9,4% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas raportit, në 86,6% të rasteve gjatë muajit shkurt, aksidentet kanë ndodhur si pasojë e drejtpërdrejtë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Kjo përfshin mosrespektimin e rregullave të qarkullimit si normat e shpejtësisë, mosbindja ndaj sinjalistikës apo parakalimet e gabuara. Pjesa e mbetur i atribuohet sjelljes së pakujdesshme të këmbësorëve.

Të dhënat tregojnë, se drejtuesit e mjeteve apo personat e përfshirë në aksidente në moshën 25–34 vjeç përbëjnë 27,8% të numrit total të aksidenteve.

Sa i takon ditëve dhe orareve kritike të aksidenteve rrugore, INSTAT informon se dita e shtunë mban numrin më të lartë të aksidenteve, duke përbërë 21,6% të totalit, ndërkohë që dita më e “sigurt” rezulton e marta (10,3%). Për sa i përket orareve, fasha kohore e paradites 08:00–12:00 është më e rrezikshmja, me 22,7% të ngjarjeve të regjistruara.

Nga ana tjetër, Tirana kryeson si qytet me numrin më të lartë të aksidenteve, ku sipas INSTAT vetëm në muajin shkurt 2026, në kryeqytet u regjistruan 42 aksidente (dyfishi krahasuar me 21 aksidente në shkurt 2025), duke lënë 51 persona të lënduar/vrarë.

Qarqe si Vlora dhe Lezha shënuan gjithashtu shifra të larta me përkatësisht 10 dhe 9 aksidente.

