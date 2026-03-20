Revolucion në trajtimin e ankthit: Shkencëtarët testojnë një “vaksinë” të re
Një studim i ri shkencor po tërheq vëmendjen në mbarë botën, pasi studiuesit kanë krijuar një përbërës eksperimental që mund të veprojë si një “vaksinë” kundër ankthit dhe depresionit, sipas “ScienceDirect”.
Bëhet fjalë për një substancë të quajtur PA-915, e cila në studimet e para ka dhënë rezultate premtuese.
Në testet e kryera te kafshët, një dozë e vetme ka ulur ndjeshëm shenjat e ankthit dhe depresionit — dhe efekti ka zgjatur për disa javë.
Si funksionon?
PA-915 vepron në tru duke bllokuar një receptor të quajtur PAC1, i cili luan një rol kyç në mënyrën se si trupi reagon ndaj stresit.
Kur jemi të stresuar për një kohë të gjatë:
• trupi prodhon më shumë hormone stresi si, kortizoli
• sistemi i stresit mbingarkohet
• shfaqen ankthi, lodhja dhe depresioni
Ky përbërës ndihmon në “qetësimin” e këtij sistemi, duke ulur sinjalet e stresit në tru.
Pse e quajnë “vaksinë”?
Ekspertët e krahasojnë me një vaksinë sepse:
• jepet në një dozë të vetme
• efekti zgjat për javë të tëra
Kjo “vaksinë” është shumë ndryshe nga ilaçet aktuale për ankthin dhe depresionin, të cilat duhet të merren çdo ditë.
Ende jo për njerëzit
Megjithatë, duhet theksuar se:
• ky zbulim është ende në fazë eksperimentale
• testimet janë bërë vetëm te kafshët
• nuk ka ende prova se funksionon njësoj te njerëzit
Çfarë do të thotë kjo për të ardhmen?
Nëse rezultatet konfirmohen edhe te njerëzit, ky mund të jetë një hap i madh drejt:
• trajtimeve më afatgjata
• më pak varësi nga ilaçet e përditshme
• dhe ndoshta një ditë, parandalimit të ankthit si sëmundje
Për momentin, shkencëtarët mbeten optimistë, por theksojnë se rruga deri te përdorimi i gjerë i kësaj “vaksinë” është ende e gjatë. //a.i/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.