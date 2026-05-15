☁️
Tiranë 15°C · Vranët 15 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.00 ▲4.21%
ARI 4,544 ▼3.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $79,096 ▼ -2.81% ETH $2,219 ▼ -3.37% XRP $1.4338 ▼ -4.81% SOL $89.2500 ▼ -3.73%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.00 ▲4.21 % ARI 4,544 ▼3.01 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.00 ▲4.21 % ARI 4,544 ▼3.01 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
Pse ndodhi zhytja e 2 godinave të para të “Durrës Marina” dhe çfarë do të ndodhë me to OpenAI mund ta çojë Apple në gjyq “Kina i ka bërë pritje madhështore Mehmet Shehut”, Bimo: Pritja e Trump, as sa 1/10 e pritjes së tij EMRAT/ Kush janë drejtuesit e Policisë së Sarandës që u arrestuan nga operacioni “AMP” Rrahu dhe keqtrajtoi fëmijët në një kopsht, edukatorja dënohet me 11 vite burg
Menu
Teknologji

OpenAI mund ta çojë Apple në gjyq

· 2 min lexim

Apple dhe OpenAI kanë qenë në një partneritet që nga lansimi i iOS 18 në vitin 2024, me ChatGPT që është i vetmi mjet i Al i integruar me Siri-n.

Megjithatë, kjo mund të mos ketë qenë mjaftueshëm e mirë për “laboratorin kryesor të Al”, i cili thuhet se po shqyrton veprime ligjore kundër prodhuesit të iPhone.

Marrëdhënia e Apple me OpenAI është tendosur pasi startup-i nuk ka parë përfitimet që shpresonte nga marrëveshja e tyre.

Për shkak të kësaj, avokatët e OpenAI po punojnë me një firmë ligjore të jashtme për veprime të mundshme ligjore, sipas një raporti të Bloomberg.

Këto veprime mund të përfshijnë dërgimin e një njoftimi për Apple duke pretenduar shkelje të kontratës, megjithëse një vendim përfundimtar nuk është marrë ende.

Thuhet se OpenAI shpreson të jetë në gjendje ta zgjidhë mosmarrëveshjen jashtë gjykatës.

Problemi kryesor duket se është se kompania priste më shumë nga marrëveshja e saj me Apple.

OpenAl besonte se partneriteti i vitit 2024 do të gjeneronte miliarda dollarë në vit në abonime të reja, por realiteti nuk ishte as afër kësaj.

Një tjetër pritshmëri besohet se ishte që ChatGPT do të integrohej shumë më thellë në softuerin e Apple dhe do të kishte një vend më të spikatur brenda Siri-t.

Në vend të kësaj, implementimi i Apple është mjaft i kufizuar dhe disa nga veçoritë janë të vështira për t’u gjetur. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu