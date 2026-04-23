🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 23 April 2026
S&P 500 7,138 ▲1.05%
DOW 49,490 ▲0.69%
NASDAQ 24,658 ▲1.64%
NAFTA 94.49 ▲1.65%
ARI 4,723 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,162 ▲ +0.28% ETH $2,352 ▼ -1.59% XRP $1.4229 ▼ -2.07% SOL $86.1500 ▼ -2.06%
23 Apr 2026
Breaking
Ndalohet ish-kryetari i FFM-së, Muamed Sejdini Haradinaj kritikon ndërhyrjet në Projektligjin për Bordin e Paqes: Padituria në politikën e jashtme rrezikon shtetin Tiranë, Prishtinë e Zvicër: si funksionoi shpëlarja e parave të kokainës? Dy trajnerë të shkarkuar dhe një provizor deri në fund të sezonit, ja kandidatët për stolin e Chelsea LSDM: Nuk janë krijuar kushtet për shfuqizimin e qeverisë teknike
Menu
Sporti

Rishkroi historinë në Evropian, Briken Calja: I njëjti shpirt, i njëjti mision

· 2 min lexim

7 vite më parë, pikërisht në Gjeorgji, Briken Calja shkroi me germa të arta emrin e tij në sportin e peshëngritjes duke u “veshur me ar”, një “tripletë” medaljesh ari që i dhuruan statusin e kampionit të Evropës. 7 vite më pas historia përsëritet sërish, sërish në Batumi të Gjeorgjisë, këtë herë duke fituar 2 madje, ar në shtytje dhe argjend në dygarësh. Pavarësisht moshës, dëmtimeve të shpeshta, Briken Calja kaloi çdo limit duke i dhuruar Shqipërisë dy medalje në Evropianin e Peshëngritjes. Calja shndërrohet në një legjendë të gjallë me peshëngritësin nga Shtërmeni që ishte fantastik në pedanë.

Calja garoi në peshën 79 kg, ku në shkëputje realizoi me sukses vetëm provën e parë, 153 kg, duke u renditur në vendin e 4-ët. Në shtytje, Calja ishte fenomenal ku në provën e tretë arriti të mbajë larg peshën 187 kg që i dhuroi medalje ari në këtë stil. Me 340 kg në dygarësh, Briken Calja e mbylli në vendin e dytë duke siguruar medalje argjendi dhe statusin si nën kampion Evrope.

Pas kësaj gare fantastike, Briken Calja nuk i fshehu emocionet

: “Një tjetër kapitull i shkruar me punë, sakrificë dhe besim. Historia përsëritet…Fiks si para 7 vitesh, në të njëjtin qytet Batumi, Gjeorgji. I njëjti rezultat, i njëjti shpirt, i njëjti mision. Koha kalon, por karakteri nuk ndryshon

, shkruan ndër të tjera Calja në një postim në rrjetet sociale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu