Rrëshqitje dherash në aksin Gramsh–Kukur, kamioni me mallra rrezikon të bjerë në humnerë
Reshjet intensive të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje dherash në aksin rrugor Gramsh–Kukur, duke bllokuar qarkullimin në një prej segmenteve problematike të zonës.
Një kamion i ngarkuar me mallra ushqimore, që furnizonte bizneset në njësinë administrative Kukur, ka mbetur i bllokuar në vendin e quajtur “Përroi i Pishave”, pasi një pjesë e rrugës është shembur.
Mjeti ndodhet në buzë të aksit dhe rrezikon të përfundojë në humnerë, ndërsa drejtuesi i kamionit kërkon ndërhyrje urgjente për nxjerrjen e tij dhe stabilizimin e rrugës.
Për shkak të rrëshqitjeve, qarkullimi në aks është bllokuar plotësisht, duke krijuar vështirësi për banorët e zonës dhe furnizimin e bizneseve lokale.
Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi problematikat në këtë aks përsëriten sa herë ka reshje intensive.
