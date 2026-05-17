Kronika

Rrëshqitje dherash në aksin Gramsh–Kukur, kamioni me mallra rrezikon të bjerë në humnerë

· 1 min lexim

Reshjet intensive të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje dherash në aksin rrugor Gramsh–Kukur, duke bllokuar qarkullimin në një prej segmenteve problematike të zonës.

Një kamion i ngarkuar me mallra ushqimore, që furnizonte bizneset në njësinë administrative Kukur, ka mbetur i bllokuar në vendin e quajtur “Përroi i Pishave”, pasi një pjesë e rrugës është shembur.

Mjeti ndodhet në buzë të aksit dhe rrezikon të përfundojë në humnerë, ndërsa drejtuesi i kamionit kërkon ndërhyrje urgjente për nxjerrjen e tij dhe stabilizimin e rrugës.

Për shkak të rrëshqitjeve, qarkullimi në aks është bllokuar plotësisht, duke krijuar vështirësi për banorët e zonës dhe furnizimin e bizneseve lokale.

Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi problematikat në këtë aks përsëriten sa herë ka reshje intensive.

