☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 99.62 ▼0.31%
ARI 4,613 ▲0.1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $77,286 ▲ +0.45% ETH $2,330 ▲ +1.77% XRP $1.3963 ▲ +0.18% SOL $84.8900 ▲ +0.94%
29 Apr 2026
Breaking
Rritet norma e refuzimit të kredive, aplikimet bien në gjysmën e dytë të 2025 ​Kurti: Mbështetja për ne vetëm sa do të rritet, duhet të kemi opozitë të re – kjo është në rënie të lirë ​Rushiti: Pranova kandidimin për presidente me bindjen se jam figurë unifikuese Kamera si vetting i dytë i drejtësisë Dështon zgjedhja e presidentit, Kuvendi shpërndahet dhe Kosova shkon në zgjedhje të reja
Menu
Ekonomia

Rritet norma e refuzimit të kredive, aplikimet bien në gjysmën e dytë të 2025

· 2 min lexim

Në gjysmën e dytë të vitit 2025 kërkesat për kredi shënuan rënie, ndërsa bankat shfaqën një qëndrim më të kujdesshëm ndaj aplikimeve. Aplikimet dominohen nga individët, që përbëjnë mbi 90% të totalit, ndërsa bizneset përbëjnë rreth 10%. Numri i kërkesave të individëve të shqyrtuara u ul me 3.5% në raport me një vit më parë, ndërsa aplikimet në segmentin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në kategorinë e ndërmarrjeve të tjera shfaqën rritje si në bazë gjashtëmujore (përkatësisht 27% dhe 8%) ashtu edhe vjetore (14.5% dhe 0.2%).

Sipas TV Klan, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se bankat kanë pranuar 73,749 aplikime për kredi në gjysmën e dytë të 2025, një rënie prej 2.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Norma totale e refuzimit arriti 31.6%, duke u rritur me 1.3 pikë përqindje krahasuar me gjashtëmujorin e mëparshëm dhe me 4.1 pikë përqindje në raport me një vit më parë, çka përkthehet në rreth 23 mijë aplikime të refuzuara. Kjo rritje e refuzimeve ishte më e theksuar te ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe te individët.

Ndryshimet mes bankave me kapital vendas dhe atyre me kapital të huaj janë të dukshme për disa segmente. Bankat e huaja refuzuan rreth 21% të kërkesave të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërsa bankat vendase refuzuan rreth 7% të tyre. Të dy grupet treguan qëndrime shtrënguese ndaj individëve: te bankat vendase norma e refuzimit u rrit ndjeshëm, duke arritur në 26% (nga 18% në gjashtëmujorin e kaluar dhe 9% një vit më parë), kurse te bankat e huaja ky tregues mbeti pothuajse i pandryshuar. Ndërkohë, kreditimi për ndërmarrjet e mëdha mbetet prioritet i bankave, të cilat refuzojnë vetëm rreth 3–4% të kërkesave të këtij segmenti.

Zgjerimi i shkallës së refuzimit vjen pas vendosjes së masave më të rrepta për kreditë për blerje banesash nga Banka e Shqipërisë, që ka ndikuar në qasjen e institucioneve financiare. Raportet dhe analizat e tregut tregojnë se, edhe pse kreditimi vazhdoi të rritet me ritme relativisht të larta, bankat janë bërë më të kujdesshme në miratimin e aplikimeve, raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu