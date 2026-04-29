Rritet norma e refuzimit të kredive, aplikimet bien në gjysmën e dytë të 2025
Në gjysmën e dytë të vitit 2025 kërkesat për kredi shënuan rënie, ndërsa bankat shfaqën një qëndrim më të kujdesshëm ndaj aplikimeve. Aplikimet dominohen nga individët, që përbëjnë mbi 90% të totalit, ndërsa bizneset përbëjnë rreth 10%. Numri i kërkesave të individëve të shqyrtuara u ul me 3.5% në raport me një vit më parë, ndërsa aplikimet në segmentin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në kategorinë e ndërmarrjeve të tjera shfaqën rritje si në bazë gjashtëmujore (përkatësisht 27% dhe 8%) ashtu edhe vjetore (14.5% dhe 0.2%).
Sipas TV Klan, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se bankat kanë pranuar 73,749 aplikime për kredi në gjysmën e dytë të 2025, një rënie prej 2.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Norma totale e refuzimit arriti 31.6%, duke u rritur me 1.3 pikë përqindje krahasuar me gjashtëmujorin e mëparshëm dhe me 4.1 pikë përqindje në raport me një vit më parë, çka përkthehet në rreth 23 mijë aplikime të refuzuara. Kjo rritje e refuzimeve ishte më e theksuar te ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe te individët.
Ndryshimet mes bankave me kapital vendas dhe atyre me kapital të huaj janë të dukshme për disa segmente. Bankat e huaja refuzuan rreth 21% të kërkesave të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërsa bankat vendase refuzuan rreth 7% të tyre. Të dy grupet treguan qëndrime shtrënguese ndaj individëve: te bankat vendase norma e refuzimit u rrit ndjeshëm, duke arritur në 26% (nga 18% në gjashtëmujorin e kaluar dhe 9% një vit më parë), kurse te bankat e huaja ky tregues mbeti pothuajse i pandryshuar. Ndërkohë, kreditimi për ndërmarrjet e mëdha mbetet prioritet i bankave, të cilat refuzojnë vetëm rreth 3–4% të kërkesave të këtij segmenti.
Zgjerimi i shkallës së refuzimit vjen pas vendosjes së masave më të rrepta për kreditë për blerje banesash nga Banka e Shqipërisë, që ka ndikuar në qasjen e institucioneve financiare. Raportet dhe analizat e tregut tregojnë se, edhe pse kreditimi vazhdoi të rritet me ritme relativisht të larta, bankat janë bërë më të kujdesshme në miratimin e aplikimeve, raporton TV Klan.
