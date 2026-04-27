Rritja e aksidenteve në punë shoqërohet me gjoba dhe kontroll më të ashpër ndaj bizneseve
Shkeljet në sigurinë e punës po kthehen në një barrë të konsiderueshme për kompanitë shqiptare dhe reflektojnë problematika strukturore në organizimin e punës. Gjatë vitit të kaluar u regjistruan 275 aksidente në vendet e punës, me 212 persona të lënduar dhe 48 viktima, shifra që tregojnë se masat parandaluese mbeten të pamjaftueshme në shumë sektorë.
Sipas TV Klan, vetëm në vitin 2025 u vendosën 268 gjoba me vlerë totale 64.5 milionë lekë. Si pasojë e rritjes së aksidenteve, kontrollet për shkak të ngjarjeve punore janë shtuar me rreth 23% dhe shpesh shoqërohen me masa administrative të shumëfishta ndaj të njëjtave subjekte.
Sektoret më të ekspozuara janë ndërtimi, industria përpunuese dhe një pjesë e shërbimeve, ku mungesa e pajisjeve mbrojtëse, respektimit të standarteve teknike dhe trajnimeve për punonjësit rrisin ndjeshëm rrezikun. Raportohet se shkalla e raportimit nga bizneset ka arritur 96%, ndërsa gjatë vitit janë inspektuar 9,532 subjekte dhe janë verifikuar mbi 205 mijë vende pune.
Efektet ekonomike janë të shumfishta: ndërprerje të aktivitetit, humbje produktiviteti dhe kosto shtesë për kompensime dhe penalitete, si dhe shtim i presionit mbi sistemin shëndetësor dhe skemat e sigurimeve. Raporti nënvizon se trajtimi i sigurisë si një kosto që duhet minimizuar, dhe jo si investim që ul riskun, po rezulton më i kushtueshëm për bizneset. Raporti, sipas TV Klan, thekson nevojën për masa më të qëndrueshme dhe më proaktive për të reduktuar aksidentet dhe koston afatgjatë.
