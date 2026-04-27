🌤️
Tiranë 13°C · Kryesisht kthjellët 27 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 96.68 ▲2.42%
ARI 4,698 ▼0.91%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $76,951 ▼ -1.44% ETH $2,292 ▼ -2.82% XRP $1.3930 ▼ -2.25% SOL $84.4200 ▼ -2.42%
27 Apr 2026
Breaking
Analiza e zorrëve tregon shenja të hershme të Parkinson dhe demencës deri në 7 vjet Si ndikon depresioni në korteksin prefrontal dhe pse shpesh dështojnë antidepresantët Gashi në Lubjanë: Integrimi i Ballkanit Perëndimor është domosdoshmëri strategjike për Europën KDI: Zgjedhja e presidentit pa kuorumin e nevojshëm cenon drejtpërdrejt rendin kushtetues Seanca për Presidentin, LDK: LVV sonte inicoi përmbysjen e rendit kushtetues
Menu
Ekonomia

Rritja e aksidenteve në punë shoqërohet me gjoba dhe kontroll më të ashpër ndaj bizneseve

· 2 min lexim

Shkeljet në sigurinë e punës po kthehen në një barrë të konsiderueshme për kompanitë shqiptare dhe reflektojnë problematika strukturore në organizimin e punës. Gjatë vitit të kaluar u regjistruan 275 aksidente në vendet e punës, me 212 persona të lënduar dhe 48 viktima, shifra që tregojnë se masat parandaluese mbeten të pamjaftueshme në shumë sektorë.

Sipas TV Klan, vetëm në vitin 2025 u vendosën 268 gjoba me vlerë totale 64.5 milionë lekë. Si pasojë e rritjes së aksidenteve, kontrollet për shkak të ngjarjeve punore janë shtuar me rreth 23% dhe shpesh shoqërohen me masa administrative të shumëfishta ndaj të njëjtave subjekte.

Sektoret më të ekspozuara janë ndërtimi, industria përpunuese dhe një pjesë e shërbimeve, ku mungesa e pajisjeve mbrojtëse, respektimit të standarteve teknike dhe trajnimeve për punonjësit rrisin ndjeshëm rrezikun. Raportohet se shkalla e raportimit nga bizneset ka arritur 96%, ndërsa gjatë vitit janë inspektuar 9,532 subjekte dhe janë verifikuar mbi 205 mijë vende pune.

Efektet ekonomike janë të shumfishta: ndërprerje të aktivitetit, humbje produktiviteti dhe kosto shtesë për kompensime dhe penalitete, si dhe shtim i presionit mbi sistemin shëndetësor dhe skemat e sigurimeve. Raporti nënvizon se trajtimi i sigurisë si një kosto që duhet minimizuar, dhe jo si investim që ul riskun, po rezulton më i kushtueshëm për bizneset. Raporti, sipas TV Klan, thekson nevojën për masa më të qëndrueshme dhe më proaktive për të reduktuar aksidentet dhe koston afatgjatë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu