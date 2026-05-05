Rritje e brishtë: Banka Botërore paralajmëron për modelin e zhvillimit në Shqipëri
Banka Botërore paralajmëron se, megjithëse ekonomia shqiptare po zgjerohet, rruga e zhvillimit është e brishtë dhe e ekspozuar ndaj rreziqeve të jashtme. Zgjerimi mbështetet kryesisht te turizmi, konsumi dhe ndërtimi, por kjo rritje nuk po pasqyrohet në përmirësim të ndjeshëm të kushteve të jetesës; çmimet e ushqimeve, karburantit dhe shërbimeve vazhdojnë të rriten dhe rrisin presionin mbi familjet.
Sipas javanews, raporti i Bankës Botërore thekson se varësia nga turizmi dhe konsumi e bën ekonominë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të kërkesës së jashtme dhe faktorëve globalë. Tregu i punës tregon ngadalësim në krijimin e vendeve të punës: shumë të rinj përballen me punë të përkohshme, paga të ulëta ose emigrim, ndërsa demografia e ndryshueshme — plakja dhe largimi i popullsisë — prish perspektivat afatgjata të rritjes.
Raporti nënvizon gjithashtu se pjesëmarrja e grave dhe e të rinjve në tregun e punës mbetet nën potencialin e saj, që tregon se problemi nuk është thjesht mungesa e njerëzve, por edhe paaftësia për t’i përfshirë dhe shfrytëzuar në mënyrë efektive. Kjo dobësi lidhet me mospërputhjen mes arsimit dhe nevojave të ekonomisë dhe me një strukturë të vendeve të punës që shpesh është sezonale apo jo e qëndrueshme.
Për të ndërtuar një ekonomi më të fortë, nevojiten politika që promovojnë diversifikimin: mbështetje për bujqësinë dhe industrinë vendore, nxitje e prodhimit dhe eksporteve, krijim vendesh pune të qëndrueshme dhe reformim i arsimit për të përshtatur aftësitë me kërkesat e tregut. Përmirësimi i përfshirjes së grave, masa për të frenuar emigrimin e të rinjve dhe politika që ulin kostot e jetesës duhet të jenë pjesë e një plani kombëtar të detajuar.
Parashikimi për rritje prej rreth 3.4% nuk duhet të jepet si arsye për komoditet: nëse kjo rritje mbetet e varur te turizmi, ndërtimi dhe faktorët e jashtëm, Shqipëria rrezikon të lëvizë në drejtimin e gabuar, raporton javanews.
