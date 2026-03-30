Rritje me 151 % e automjeteve tërësisht elektrike
Flota e mjeteve elektrike në vend po vijon të rritet me ritme të shpejta, duke dhënë shenja të qarta të orientimit gjithnjë e më të madh drejt transportit të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin.
Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), gjatë gjatë periudhës janar – shkurt 2026, janë regjistruar për herë të parë 1,712 mjete All-Electric.
Kjo shifër shënon një rritje prej 151% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Ky trend pozitiv dëshmon rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe institucioneve për përfitimet që ofron përdorimi i mjeteve elektrike, si ulja e ndotjes së ajrit, reduktimi i emetimeve të karbonit dhe kostot më të ulëta të mirëmbajtjes.
Shtimi i mjeteve “green” në rrugët e vendit konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt një sistemi transporti më të pastër, më efikas dhe më të qëndrueshëm, në përputhje me objektivat mjedisorë dhe politikat e zhvillimit të gjelbër.
/m.m/a.f/
